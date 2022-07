Le paure di Eva Henger dopo l’incidente: nulla è più come prima ma non rinuncia alle vacanze

Nel nuovo numero della rivista Nuovo in edicola questa settimana, Eva Henger racconta di quello che sta succedendo in queste settimane, tra riabilitazione e vita quotidiana che va avanti e deve per forza continuare nonostante tutto. L’ex attrice, rivela che le cose non sono semplici ma del resto sin da subito aveva capito che il percorso di riabilitazione sarebbe stato complicato. I medici, in questo, sono stati parecchio chiari. Oggi Eva è a casa sua, dove trascorre le sue giornate cercando di recuperare e rimettersi in forza e adesso sta anche organizzando la vacanza. Proprio poche ore fa ha spiegato a chi la segue su instagram, che nonostante tutto, anche se lei e Massimiliano Caroletti sono stati costretti a organizzare più velocemente del solito le ferie, non rinunceranno alle vacanze estive. Ne hanno proprio bisogno dopo quello che è accaduto anche perchè Eva, pian piano, deve provare a tornare alla sua vecchia vita.

Le paure di Eva Henger dopo l’incidente

Eva, nella sua intervista per la rivista Nuovo, ha spiegato che non tutti i giorni sono uguali. Ci sono giornate in cui si sente forte, in cui vorrebbe fare tante cose, in cui ha pensieri positivi. E poi ci sono le giornate no, quelle che la buttano totalmente giù. “Ho paura di uscire. Qualche giorno fa sono salita in auto, con la carrozzina che ho soprannominato la mia Ferrari. Ero terrorizzata. Quando hai la certezza di non essere indistruttibile, ti senti sempre in pericolo” ha spiegato. Ma sa bene che deve andare avanti e riuscire a riprendere in mano alla sua vita anche per questo, andrà in vacanza in Egitto come fa tutti gli anni. E chissà magari insieme a lei ci sarà anche sua figlia Mercedesz visto che finalmente le due, dopo anni di guerra, hanno fatto pace.