Alena Seredova risponde sul rapporto tra lei e Ilaria D’Amico

Alena Seredova non si tira mai indietro davanti alle domande dei follower che curiosi passano dall’altezza della piccola Viviana al rapporto che c’è tra l’ex modella e Ilaria D’Amico. Per i pochissimi che non ricordano il gossip di qualche anno fa Alena Seredova era la moglie di Gigi Buffon ma dalla cronaca rosa, forse dalla radio, scoprì che il portiere aveva una relazione con Ilaria D’Amico. Da lì la capacità della splendida ceca di sapere gestire tutto con grande eleganza, soprattutto per amore dei figli. Ogni tanto si è lasciata sfuggire qualche battutina sulla giornalista sportiva, niente di grave, tutto sempre molto divertente. In queste ore sui social ha risposto alla domanda: “Si sono placati i rapporti con Ilaria?”.

Niente famiglia allargata per Alena Seredova e Ilaria D’Amico

In passato Alena Seredova ha sempre detto che per lei non può esistere la famiglia allargata, che magari in altre famiglie riescono a stare tutti insieme ma che di certo tutto dipende da come sono andati i fatti. Nel suo caso evidentemente la sofferenza è stata elevata e con Ilaria D’Amico in realtà non ha mai avuto un vero rapporto.

“Non abbiamo mai avuto assolutamente rapporti burrascosi perciò situazione stabile dall’inizio, sempre uguale” è la risposta di Alena. Di certo all’inizio avranno anche evitato di parlarsi, ma ci sono i due figli nati dal matrimonio con Gigi Buffon ed è evidente che tutto tra loro si limiti all’organizzazione quando è necessario, o forse il punto di riferimento resta sempre Buffon.

Arriva anche la domanda sugli ex suoceri e ancora una volta lei risponde sincera. I genitori di Gigi Buffon per Alena Seredova restano sempre i nonni dei suoi figli, quindi ogni tanto sente l’ex suocera. Ovvio che il legame con la famiglia di Gigi non è più quello del passato ma il rapporto continua cordiale, sempre per amore dei due figli più grandi.