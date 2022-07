Michelle Hunziker in vacanza con le figlie ma è Goffredo a svelare dove sono

Michelle Hunziker passa da una vacanza all’altra, da un paradiso all’altro e adesso è il momento di godersi ancora la famiglia, questa volta con tutte e le tre le figlie. Michelle è partita con Sole, Celeste, Aurora e Goffredo Cerza. Ed è il fidanzato della giovane Ramazzotti a svelare in quale paradiso sono atterrati questa volta. Il gruppetto in partenza lo mostra la Hunziker che più sorridente che mai posa con le figlie, il genero e la tata. Le piccole Sole e Celeste da poco sono tornate dal loro campo estivo mentre la mamma ha prima trascorso una settimana alle isole Eolie con le amiche in barca e poi una settimana con Giovanni Angiolini. Adesso l’estate 2022 diventa ancora più bella, tutte insieme e nell’adorata Sardegna.

Michelle Hunziker in Costa Smeralda con le figlie

Il volo da Milano lo mostra Michelle, le valigie da chiudere sono opera di Aurora Ramazzotti, al resto pensa Goffredo. E’ sua la foto del panorama tra verde e mare, pronto ad un periodo di relax con la sua fidanzata e le sue sorelline, è lui a svelare che sono in vacanza nella meravigliosa isola.

Ancora una volta la showgirl e conduttrice è in Sardegna e chissà che non arrivi anche Angiolini. Magari Giovanni si aggiungerà presto al gruppetto e chissà che i paparazzi non riescano e beccare questa volta le foto di famiglia. Lei va ancora una volta dove la porta il cuore, felice come forse non l’avevamo mai vista. E’ vero che ha un secondo matrimonio fallito alle spalle ma ha conquistato tutto il resto. Mamma felice di Aurora, Sole e Celeste, amica dopo tanti anni di silenzi con Eros Ramazzotti, innamorata del chirurgo che esercita la professione a Cagliari. E’ tempo di presentazioni in famiglia o ci sono già state? Intanto, le meritate vacanze proseguono.