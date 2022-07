Arrivano altre foto di Michelle e Giovanni, quelle della passione

I paparazzi non mollano un attimo Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, le foto della coppia che il gossip mostra un po’ alla volta sono tantissime. Se Michelle e Giovanni non desiderano apparire insieme sui social ci pensano i fotografi ad arricchire il loro album e con questi ultimi scatti Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini diventano la coppia più bollente dell’estate 2022. Le foto che pubblica la rivista Vero sono quelle della passione, sono quelle che altri avevano evitato di pubblicare o forse attendevano di pubblicare ma al largo della Sardegna i paparazzi si sono davvero scatenati. In realtà anche la coppia, certa di essere al riparo da sguardi indiscreti, ha regalato tanto materiale alla cronaca rosa. La settimana di Michelle e Giovanni a Poltu Quatu è stata meravigliosa e si vede. La showgirl e il chirurgo hanno lasciato il resort in cui alloggiavano in lacrime ringraziando il gentilissimo staff ma il settimanale Vero regala a tutti scatti che raccontano la passione travolgente che stanno vivendo.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sul gommone al largo della Sardegna

Forse a Michelle e Giovanni non interessa neanche più che ci siano i paparazzi in giro, non vogliono pubblicare foto private ma se lo fanno gli altri poco importa, si amano e sono felici, niente da nascondere e niente da giustificare.

Ieri sera erano insieme a Milano al concerto di Salmo con altri vip, oggi ognuno è tornato ai rispettivi interessi, Vero mostra il resto. Sul gommone in bikini bianco la Hunziker è un vero schianto e di certo lui è all’altezza. Le foto raccontano molto, non potrebbe esporsi di più di così, sotto la vera luce del sole. Baci, coccole e sorrisi, davvero la Hunziker non l’abbiamo vista così felice. Chissà come commenterà la coppia le nuove foto pubblicate sulla rivista di gossip.