Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini scatenati insieme al concerto di Salmo

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini continuano ad evitare di mostrarsi insieme sui social ma ieri sera erano in coppia anche al concerto di Salmo al San Siro. Questa volta è Giovanni Angiolini che ha preso l’aereo per Michelle, ma anche per Salmo, ed è arrivato a Milano ma adesso è già pronto a salutare la showgirl e conduttrice, in treno verso Roma. Il lavoro chiama il bel dottore mentre Michelle Hunziker riabbraccia le sue bambine, le piccole Sole e Celeste tornate a casa. Come sempre gli indizi sulla coppia non mancano, entrambi hanno pubblicato storie dallo stadio San Siro pazzi davanti al palco di Salmo. Anche Fabio Rovazzi ha pubblicato qualcosina con Michelle ma evitando con cura di riprendere anche Giovanni. Questa mattina l’entusiasmo della Hunziker è alle stelle, ieri si è divertita tantissimo.

Michelle Hunziker scatenatissima al concerto di Salmo

Sempre più sorridente Michelle sta vivendo la storia d’amore con l’ex gieffino cercando di tenerla distante dai paparazzi, ci prova ma non ci riesce benissimo. Evita di parlarne, spiega che non deve giustificare nulla e che evidentemente ufficializzerà il loro legame solo quando sarà davvero certa che potrà durare. Per il momento è ancora troppo presto ma non hanno davvero niente da nascondere, evitano solo di apparire insieme sui social.

Le fughe romantiche, i giorni meravigliosi insieme in Sardegna, soprattutto l’ultima settimana a Poltu Quatu e poi ieri come due ragazzini scatenati al concerto di Salmo. Non c’è niente di più chiaro, stanno insieme, sono bellissimi e felici. Questa mattina la Hunziker ha la cervicale infiammata, al concerto non si è risparmiata ma non è finita, riempie di complimenti il rapper e attraverso i social lo invita alla prossima edizione di Michelle Impossible. Sa bene che i rapper non adorano la tv ma è sicura che sarà un successo. Salmo accetterà? E’ dove si incontreranno la prossima volta Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker? Lo sapremo presto.