Michelle Hunziker cena di nuovo da mamma Ineke

Cena a casa di mamma Ineke anche stasera per Michelle Hunziker che forse non ama stare da sola a casa. L’altra notte ha mostrato la dolcezza della sua mamma nell’augurarle sogni d’oro perché dopo il ritorno dalla Sardegna e la pizza con sua figlia Aurora era andata a dormire a casa della mamma. Aurora Ramazzotti da tempo convive con il suo fidanzato Goffredo Cerza, le piccole Sole e Celeste sono impegnate con la loro vacanza estiva e Michelle Hunziker si rifugia dalla sua mamma, a meno che non ci sia un altro motivo, magari ristrutturazioni in casa. Si commuove Michelle, le sembra di essere tornata bambina mentre osserva la mamma in cucina che le prepara il filetto, proprio come faceva quando era piccola. In forno ci sono i finocchi gratinati quasi pronti. La tavola apparecchiata e del buon vino rosso che in realtà la Hunziker dovrebbe evitare perché in vacanza con le amiche in Sicilia e con Giovanni Angiolini in Sardegna magari si è già lasciata andare un po’ troppo. Lo confida spesso che non basta solo l’allenamento per stare in forma ma che anche il cibo deve essere controllato e soprattutto gli alcolici. Magari, ha spiegato più volte la Hunziker, il vino va bevuto solo nel fine settimana, ma a casa della mamma tutto cambia, le coccole non possono mancare.

Michelle Hunziker: “Mi viene da piangere”

Si emoziona davvero mentre guarda la mamma che sta cucinando tutto per lei. I finocchi che stanno gratinando in forno, la tavola apparecchiata solo per loro due. Mamma Ineke non si lascia distrarre, cucina tutto con attenzione per la sua Michelle.



Da quando è finita con Tomaso Trussardi l’impressione è che Michelle Hunziker abbia più tempo per fare mille cose e incontrare tutti. L’estate è lunga ma in realtà lei si divide tra vacanze, amici, famiglia, amore ma il lavoro non manca mai.