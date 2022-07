Alba Parietti lascia tutti senza fiato con il suo lato b: “un monumento nazionale”

Da quando Alba Parietti ha ritrovato l’amore e la serenità, è davvero una donna molto più libera. Libera di mostrarsi per quello che è. Lo ha raccontato sui social, lo ha spiegato anche in alcune interviste. Prima si sentiva insicura, usava dei filtri su instagram ma poi, il suo compagno, le ha fatto notare che non ce n’era nessun bisogno, che era meravigliosa al naturale, con i segni del tempo, con i suoi pregi e le sue unicità, perchè non possiamo più sentir parlare davvero di difetti. Non ci sono difetti, siamo tutte uniche e diverse nelle nostre bellezze. Oggi Alba Parietti ne è consapevole e per questo, si mostra con leggerezza sui social, cercando anche di essere d’esempio alle altre donne, giovani o meno giovani.

Alba Parietti lascia tutti senza fiato con il suo ultimo scatto social

“Mi dicevano che era bellissimo e io ci ho sempre creduto sulla parola . Non avendo uno specchietto retrovisore . Sono torinese quindi diffidente . ma ogni tanto bisogna pur fidarsi del prossimo” sono queste le parole di Alba Parietti postate sotto uno scatto in cui si mostra in costume da bagno, lato b.

E poi: “Magari adesso non lo è più come una volta ma Vittorio Sgarbi mi dice che sono un “monumento nazionale” e se mi ritocco devo chiedere il permesso alle belle arti … Mi accontento di averlo avuto bellissimo in passato e tantissimo, anche oggi , seppur in senso metaforico.“

Per concludere ha ironizzato: “Bisogna sapere accontentarsi per godere. occhio non vede cuore non duole la forza di gravità non avrà il sopravvento sulla mia granitica perseveranza a mostrarlo . per dirla alla Pirandello “ così e’ se vi pare “anzi culo e’ se vi pare.”

Chiaramente sotto il post, i commenti sono diversi. C’è chi fa notare che è arrivato il momento di mostrare meno il fisico e di parlare di altro e c’è chi invece si complimenta con Alba e per i messaggi che vuole lanciare. Insomma, come sempre, ce n’è per tutti i gusti.