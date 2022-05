Alba Parietti si allena senza trucco perché essere amate ti fa sentire dea e fortissima

Tutti meriterebbero un amore come quello che sta vivendo Alba Parietti. Fabio Adami la rende forte e sicura, la fa sentire una dea e lei si mostra senza trucco. Alba Parietti senza trucco e senza filtri, è così che si allena ed è così che si mostra non solo nella vita privata ma anche sui social. Ha accettato la provocazione dei follower che la criticavano perché ritoccava troppo le sue foto ma qualcosa è cambiato ed è Fabio Adami, il suo compagno, ad avere cancellato le sue insicurezze, la sua paura di mostrarsi acqua e sapone. Alba Parietti ha 60 anni e ogni giorno che passa apprezza sempre di più il dono che ha ricevuto dalla vita. Una nuova storia d’amore, importante, l’amore che non credeva più sarebbe arrivato, l’amore che le fa trovare la forza, quella che lei ha cercato tutta la vita ma che oggi è semplice perché ce l’ha accanto.

Alba Parietti innamorata e senza trucco

“Sto imparando a vedermi senza trucco e senza filtri, non solo nella vita , ma anche sui social – e racconta – Ieri mi avete riempito d’amore e di complimenti per una foto senza filtri e senza trucco. Mi ha gratificato e fatto capire che la verità paga sempre. Grazie!!!” ma non è tutto.

“Alle volte noi donne siamo insicure, anche se non lo sembriamo. Dovremo trovare la forza dentro di noi, io l’ho fatto tutta la vita. Ma è bello essere amata da qualcuno che ti fa sentire una dea fortissima perché sai che è il primo a proteggerti dal mondo intero e alle volte anche da te stessa” è l’ennesima dichiarazione d’amore al suo compagno.

“La cattiveria alle volte è solo frustrazione , lo sfogo disperato di profonda infelicità per cui provare solo tanta pena, mai rabbia semmai imbarazzo o indifferente distacco se si è più cinici o se perdura. Bisogna essere compassionevoli con chi soffre e tolleranti , quanto indifferenti con i più stupidi, soprattutto quando la vita ti fa regali così grandi, ti regala felicità, ricoprendoti di amore incondizionato, di dolcezza e di protezione (reciproca )”. E’ da sempre bellissima ma non c’è dubbio che l’amore le faccia bene.