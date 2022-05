Alba Parietti in costume con e senza filtri: l’amore la rende ancora più bella

L’amore rende più belle e Alba Parietti alla sua età continua sempre a fare invidia anche a molte donne ben più giovani di lei. In bikini e costume intero anche questa estate la prova costume di Alba Parietti è superata ma c’è chi nota subito che la foto in costume celeste ha qualche ritocchino di troppo. Immediate le critiche di chi indica che la cornice dello specchio è deformata, quindi Alba ha usato un po’ di trucchi. Poco dopo arrivano le foto senza filtri. Alba Parietti accetta la sfida e commenta: “Volete una foto completamente senza filtri ??!?. Va bene …Eccola !!!! . Buona serata”. Ed eccola in bikini nel suo bagno, un selfie senza filtri, certo non è un primo piano e c’è un bel gioco di luce ma quante supererebbero la prova costume? Alba Parietti è promossa a pieni voti.

Alba Parietti follemente innamorata continua a dichiararsi al suo compagno

Per Fabio Adami la Parietti ha fiumi di parole d’amore, dichiarazioni che rendono evidente che la storia d’amore che sta vivendo la rende felice, è il regalo più bello che la vita potesse farle. Non si aspettava più niente del genere, non era innamorata da anni e adesso c’è Fabio accanto a lei.

Per dichiarare il suo amore a Fabio usa le parole di Ezio Bosso: “Ci sono incontri dove giri lo sguardo e dici: sì. Solo sì. Fai proprio sì con la testa. Non riesci a fare altro. E tutto è diverso. Tutto è cambiato. Quegli incontri dove scopri la parte che ti mancava, in realtà ti eri solo convinto non esistesse, perché noi esseri umani siamo belli anche per questo: siamo così fragili che ci convinciamo che non esista o non possa esistere quella bellezza infinita nella nostra esistenza. Ci adattiamo a noi stessi. Poi, appunto, giri lo sguardo e ti trovi di fronte alla porta che si è aperta. Che ti sembrava di aspettare sempre. E quando si aspetta ci sente come se ci mancasse una parte, un pezzo mancante. È una sensazione persino fisica tanto è presente. Così ho cominciato ad approfondire cos’è l’attesa . Come faccio sempre, per capire meglio”.