Alba Parietti già convive col nuovo compagno, la sua dichiarazione d’amore

Era da tempo che Alba Parietti non viveva un amore così importante e di Fabio Adami, manager 55enne, è innamorata davvero, perché la coppia è già andata a convivere. A soli due mesi dal loro incontro, dal loro inizio in coppia, Alba Parietti e il nuovo compagno sono già sicuri di volere vivere per sempre insieme, di condividere tutto delle loro giornate, delle loro vite. Fino a poche settimane fa la Parietti chiedeva il rispetto della privacy, confermava che aveva un nuovo fidanzato ma non voleva si parlasse di lui perché aveva una situazione complicata. Evidentemente ha risolto tutto e adesso sui social arriva la dichiarazione d’amore di Alba Parietti e l’annuncio della convivenza.

Alba Parietti convive con Fabio Adami

Alba Parietti e Fabio Adami sono così innamorati da desiderare che la loro vita insieme inizi subito: “Vivere con te è la cosa più bella del mondo. Come stare ad aspettarti con gioia, quando lavori. Pensare a cosa ti può fare felice. Ridere con te. Progettare mille cose con te con te. Trovare in te il mio uomo, il mio complice e riparo, il mio amico, il mio confidente, il mio alleato. L’uomo che voglio vicino a me Per sempre per essere io al suo fianco” ed è solo l’inizio, Alba Parietti è un fiume in piena e riversa tutte le sue emozioni, la sua felicità, facendo in modo che tutti lo sappiano.

“Il mio Noi . Scegliere con te cosa mettere, addosso, cosa mangeremo, che film vedremo e chi vedremo. Parlarmi dei tuoi affetti veri perché possa amarli come amo te, del tuo lavoro io del mio della mia vita passata, farti entrare nella vita e farti conoscere tutti gli amici che amo e tu i tuoi”. Non ha più paura Alba.

“Vivere guardando avanti senza paura, ombre, incertezze, ambiguità. Che bello il regalo che la vita ci ha fatto. Che bello non avere più paura di niente, che bello stare su un divano a guardare la tv o stare ad aspettarti che torni o tornerò e quell’attesa e piena di entusiasmo, che bello non avere paura di niente complici divertiti di un mondo che ci vuole bene o non c’è ne vuole affatto, nessuna incertezza. L’amore è una cosa molto semplice .Lineare e così semplice da risultare una fortuna assoluta e tu lo sei”.