Alba Parietti spiega perché non parla del compagno: “Ha una situazione delicata”

Tutti felici a Storie Italiane per Alba Parietti che si è innamorata. Non parla del suo compagno, non è scaramanzia, non è per niente altro che per la sua situazione delicata. Per la prima volta la Parietti aggiunge dettagli alla sua nuova storia d’amore, perché anche se non può parlare qualcosa in questo modo dice. A La vita in diretta Alba Parietti aveva già confermato tutto mettendo fine alle domande del gossip ma a Storie Italiane cerca di mettere un punto. “C’è una cosa bella nella mia vita, ma non ne parlo…” e non ne parla davvero, ha un motivo ben preciso per non farla. Il compagno di Alba Parietti non vuole apparire ed è giusto così ma non è per timidezza o eccessiva riservatezza e lei spiega bene il motivo.

Alba Parietti parla del nuovo fidanzato

“Ha una situazione personale privata per la figlia e altro che va affrontata con grande delicatezza. Quindi è giusto che si possano sapere i fatti miei perché se io vado in giro e non ho alcuna intenzione di nascondermi è giusto così, però da lì a mettermi a rilasciare delle interviste e a dare dei dettagli non mi sembra delicato e giusto” il commento di Alba Parietti è chiaro, la sua richiesta è chiara e in questo modo chiede al gossip di farsi un po’ da parte perché è giusto tutelare chi non fa parte del mondo dello spettacolo.

Simona Izzo chiude il discorso con gli auguri ad Alba, sottolinea che è felice che lei si sia innamorata, è un amore che merita. Ovvio il timore dell’opinionista di poter rovinare la sua nuova relazione per l’eccessiva esposizione. I motivi sono chiari e importanti, forse è anche per il lavoro del suo compagno che evita di raccontare ma soprattutto, l’ha detto, è per la figlia, per la sua famiglia.