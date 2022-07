Per Ignazio Moser gran festa di compleanno in Puglia con gli amici e parte della famiglia

Vacanza in Puglia per Ignazio Moser che ha scelto una masseria per festeggiare anche il suo compleanno. 30 anni e non sentirli, lo scrive lui tra le storie di Instagram mentre si diverte nel modo che piace tanto agli amici. Nella masseria scelta per l’occasione con Iganzio Moser c’è ovviamente Cecilia Rodriguez. E’ la prima a fare gli auguri al suo fidanzato, a mezzanotte scrive sui social la data del compleanno, i 30 anni del suo amore, pubblica le foto della serata ma sono tutte in ombra. Brindisi, ottima cena pugliese con una gran tavolata ma soprattutto karaoke. E’ questo il divertimento che ha influenzato un po’ tutti da Belen in poi. Tutti adorano cantare ma a giudicare dai video nessuno è un gran cantante.

Per i 30 anni di Ignazio Moser non una festa di compleanno ma una vacanza

I festeggiamenti sono appena iniziati, oggi è il compleanno di Ignazio Moser ma già da ieri nella masseria pugliese l’allegria è continua. Arrivano anche altri amici, non solo quelli che con Ignazio e Cecilia condividono il soggiorno. Con loro ci sono anche Jeremias Rodriguez e la sua fidanzata, tutti insieme tra luna piena e sole che scotta.

Di pomeriggio i tuffi in piscina o a giocare a padel, la nuova passione che condividono in tanti, soprattutto Jeremias e Nicola Ventola. Mai come quest’anno Ignazio preferisce festeggiare lontano dalla sua famiglia. E’ di ieri la notizia del divorzio tra Francesco Moser e Carla Merz. Dopo ben 41 anni di matrimonio si sono lasciati per sempre, anche se sembra fossero separati già da ben quattro anni. Il gossip però scava nella famiglia Moser, per Ignazio in questo periodo è meglio restare in vacanza con la sua Cecilia e gli amici più cari. Da sempre cerca di tenere separata la vita privata, soprattutto la sua famiglia, dalla vita da personaggio famoso.