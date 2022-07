Il divorzio dei Moser: c’è chi dà la colpa ai Rodriguez

Tre mesi fa, Francesco Moser, parlando con alcuni giornalisti che conosce da anni ( come si legge in uno degli ultimi articoli del Corriere della sera), aveva smentito le voci secondo le quali, lui e sua moglie, erano in crisi. Immaginare che un matrimonio, possa terminare dopo quasi 42 anni di unione non è semplice ma a quanto pare, succede anche alle coppie più affiatate. Ieri la notizia ufficiale: dopo la separazione, il divorzio per Francesco Moser e sua moglie, Carla Merz. Il day after, ovviamente, sulla stampa, ci si interroga sui motivi di questa separazione. Tutte cose e questioni che solo i diretti interessati conoscono ma le ipotesi si susseguono e nelle ultime ore, si è fatta strada una voce molto insistente. Tra i motivi del malcontento di Carla, che amava la tranquillità della vita in Trentino con la sua famiglia, ci sarebbe anche l’ingerenza della famiglia Rodriguez. Troppo caos, per una come lei, abituata alla quiete e non alle luci della ribalta. Sarà vero?

Il divorzio dei Moser: c’entrano anche i Rodriguez?

Non solo Il corriere della sera ma anche altre testate nazionali oggi, si sono spinti in ipotesi che a quanto pare sarebbero fondate. A Carla, non sarebbe piaciuta la presenza fin troppo costante dei Rodriguez in Trentino e per questo, avrebbe preferito prendere altre strade allontanandosi anche da suo marito che forse, aveva altre idee in merito. Su La Repubblica oggi si legge: “La famiglia dell’argentina, infatti, soggiornerebbe spesso e volentieri a Palù di Giovo, paese natale di Moser. Una presenza, quella del “clan Rodriguez” tra le mura domestiche di casa Moser, che era poco gradita a Merz. Fino a farla infastidire. “

Per il momento Ignacio e Cecilia, chiamati evidentemente in causa in questa situazione, hanno preferito non commentare.