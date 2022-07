Anche Claudia Gerini in bikini dice basta alla prova costume

L’estate 2022 segna l’inizio dell’addio alla prova costume? Dopo Nancy Brilli anche Claudia Gerini dice basta e aggiunge altra ironia a quella della sua collega. Claudia Gerini si mostra in bikini in spiaggia, lo fa prima che arrivino le foto delle riviste di gossip, quelle che cercano lo scatto peggiore. Quanti anni ha la Gerini? Non ce lo ricordiamo più perché davanti a tanta bellezza, che non è mai perfezione, e leggendo il suo post, l’età scompare. L’attrice è in vacanza alle Baleari, l’hanno beccata sull’isola di Espalmador; guarda le foto e osserva cosa avrebbe potuto fare per stare meglio in costume ma ammette che il più delle volte trovava la palestra chiusa. Sa che avrebbe potuto fare di più ma sa anche che non le interessano solo le diete e il fitness, ama la pasta e la buona cucina, ama se stessa e si regala da sola un bel complimento: “Diciamo che ci stiamo difendendo discretamente”.

Claudia Gerini in bikini verde si protegge con occhiali e cappello

Attenzione al viso, attenzione ai capelli, agli occhi, Claudia Gerini si protegge con occhiali da sole e cappello. Prendiamo questi ottimi esempi e poi ammiriamoci nelle foto e davanti allo specchio. Curiamo il nostro corpo perché fa bene ma basta con la prova costume.

Le foto senza filtri sono vere, meravigliose, Claudia Gerini non le ritocca, anche l’abbronzatura è identica a quella di tutte in spiaggia. Con il passare del tempo tutto cede un po’, la palestra aiuta ma la lezione più grande dopo Nancy Brilli la regala lei: “Beccata a Isola di Espalmador…Certo…. Mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti…. Il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa!!! e si vede….Ma diciamo che ci stiamo difendendo discretamente”. Sì, si vede ma se avesse ritoccato le foto cosa sarebbe cambiato per lei? E per noi?