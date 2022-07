Nancy Brilli dice basta ai problemi da prova costume: “Ho deciso”

Quante come Nancy Brilli si preparano per la prova costume e davanti allo specchio si guardano e riguardano, trattengono il respiro, sistemano i laccetti, puntano ogni punto critico? Magari decidono di non andare più al mare o di andarci il più possibile coperte, di non alzarsi dal lettino. Per un personaggio famoso come Nancy Brilli è anche peggio, con i paparazzi che ci sono in giro e gli hater che si aggiungono alla già difficile discesa in spiaggia. Sul suo profilo Instagram l’attrice pubblica il video dell’ennesima prova costume allo specchio. E’ bellissima ma ogni donna lo è e ogni donna trova mille difetti, colpa anche dell’ansia della temuta prova. Il messaggio di Nancy Brilli è chiaro, smettiamola di farci mille problemi e godiamoci l’estate, il sole, il mare, che fa bene.

Nancy Brilli in bikini: “Basta così”

Ha deciso, la prova costume non si fa, dopo mille problemi e domande il bikini lo mette e non vuole più pensare se è adatto, se le sta bene, se ha la cellulite, se è moscia, vecchia, grassa o meravigliosa. E’ di certo meravigliosa ma come ogni donna non lo capirà mai fino in fondo.

“Il costume da bagno me lo metto, non me le metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età?” vi riconoscete nelle domande?

Per la Brilli dicevamo che è peggio: “Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto, sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia, sembrerò… uff….una vita, così. E guarda com’è senza trucco, e sarà tutta rifatta, e in fondo non è niente di che, però invece è ancora carina… e” sì lei aggiunge anche questo alla sua prova costume.

Poi la decisione: “Sai che ti dico? Ho deciso. A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena, e tanti saluti. Quanti si sono fatto questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?”. Andiamo al mare, amiamoci. Certo è importante prendersi cura tutto l’anno del nostro corpo ma soprattutto della testa.