Nancy Brilli racconta la malattia, l’endometriosi e le tante operazioni subite

Quanto Nancy Brilli è rimasta incinta era già un piccolo miracolo ma le avevano detto di non metterci il cuore a causa della sua malattia, l’endometriosi. Invece il suo cuore adesso ha 21 anni e sta facendo l’università. Aveva l’endometriosi Nancy Brilli da tanti anni, aveva già subito tante operazioni per questa malattia scoperta a 30 anni, dopo un tumore. Oggi è una malattia che può contare su una maggiore ricerca ma non c’è solo il rischio di non diventare mamma perché è anche molto dolorosa, dolorosissima. Ha subito 8 interventi, racconta di tutte le paure, del senso di colpa perché credeva di essere esagerata per cui si teneva spesso dentro quel dolore terribile. Era sempre senza ferro per colpa dei cicli interminabili, ma non era in colpa di niente ovviamente perché il problema dell’endometriosi ancora oggi non ha soluzione.

Nancy Brilli a Verissimo

“Dicono che la gravidanza sia la soluzione ma non è vero perché stai bene solo in quel periodo”. Infatti, quando era incinta finalmente stava bene non solo perché stava realizzando il sogno di avere un figlio ma anche perché era a riposo fisicamente, non aveva più quei dolori e quelle perdite continue.

Quando ha saputo dell’endometriosi il compagno dell’epoca di Nancy Brilli è andato via ed è stato così ancora più terribile da affrontare. “Anche durante il rapporto può essere doloroso, quindi ci vuole la santa pazienza”. I suoi compagni non sono stati tutti comprensivi. I suoi non erano certo capricci.

C’è stata poi anche la separazione da Luca Manfredi, il papà di suo figlio: “Una brutta superazione come tutte le separazioni, in quel momento dai il peggio di te” ci credeva in quel matrimonio ma poi si è cresciuta suo figlio con tutto l’amore possibile. Manfredi era molto impegnato con le sue cose “Sapere comunicare affetto non è la sua caratteristica principale” forse vorrebbe dire altro ma sorride. “Ho cercato di essere però la madre che avrei voluto avere e lui è un ragazzo serio e molto più equilibrato di quanto lo fossi io alla sua età”. Che forza Nancy Brilli, la forza di una donna che ha sofferto tanto ma è sempre rimasta in piedi.

