L’emozione di Paola Turani: Enea dice mamma per la prima volta

Un’altra emozione immensa per Paola Turani nel sentire dire a suo figlio Enea la parola “mamma”, la sua prima parolina, la più dolce tra tutte. Paola Turani condivide il video sul suo profilo social, mostra alle sue follower quel momento in spiaggia, quello che ricorderà per sempre. C’è chi prova a spegnerle il sorriso e spiega che il figlio non ha detto “mamma” ma semplicemente si tratta di lallazione e quelle sono le sillabe più semplici per i bebè. La splendida modella e influencer lo sa bene ma nel video fa ripetere ad Enea tante volte quel suono dolce e pensa dica “mamma”. In ogni caso l’emozione di sentire la sua vocina è immensa. La Turani non si stacca mai da suo figlio, adesso è in vacanza ma anche quando lavora fa di tutto per allontanarsi da Enea il meno possibile.

Paola Turani in vacanza con Enea ogni giorno è una nuova scoperta

La sua vita è cambiata più o meno 18 mesi fa, quando ha scoperto di essere incinta dopo lunghi anni di attesa, dopo tante lacrime perché iniziava a convincersi che non sarebbe più accaduto. Anche in quel caso riprese tutto e mostrò il video dell’emozione più forte che abbia mai provato.

Paola Turani mostra molto della sua vita sui social, incassa le critiche ma ogni volta risponde con serenità. Niente la turba perché sa di essere molto fortunata, la sua felicità da quando è anche mamma è immensa.

In spiaggia sotto l’ombrellone il suo piccolino inizia a scandire quelle dolci sillabe, Paola non perde un attimo, prende il cellulare e registra tutto. Enea ripete più volte la più bella delle parole e lei è commossa, emozionata come tutte le mamme. E’ in vacanza con il suo bimbo in Sardegna, ammette che non vorrebbe più tornare a casa ma la vacanza sarà breve, presto tornerà a casa dal suo Riccardo e dai loro cani; deve far sentire a tutti la vocina del suo piccolino.