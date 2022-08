E' tutto da ridere il video di Michelle Hunziker e mamma Ineke sugli addominali in cucina

In questo periodo Michelle Hunziker trascorre molto tempo con mamma Ineke ed ecco che la coinvolge nei suoi video divertenti. Michelle Hunziker si allena da sempre, addominali, glutei, non perde un muscolo ma questa estate ammette di essere stanca. Nella cucina della sua mamma commenta la sua stanchezza, chiede alla madre secondo lei perché si sente così, senza forze. Ineke ha subito la risposta pronta, è così che inizia il divertente video di Michelle Hunziker. La madre non ha dubbi, secondo lei si allena troppo e ricorda alla figlia che se si dice che gli addominali si fanno in cucina sarà vero. La Hunziker si illumina e procede, inizia a tagliare le carote a rondelle ma non è come sembra.

Michelle Hunziker, gli addominali si fanno in cucina

La simpatia di Michelle Hunziker strappa sempre un sorriso. Eccola pronta in posizione plank, esercizio perfetto per gli addominali e lei lo fa in cucina, tra il piano cottura e il lavello mentre prepara la cena. Apre e chiude il forno, munita di guantoni da cucina, seduta su una sedia, ed ecco un altro esercizio per gli addominali. Infine. A terra prosegue la preparazione della cena, Michelle affetta le patate mentre fa gli addominali sforbiciando le gambe.

Arriva mamma Ineke, le chiede cosa sta combinando e poi esplode in un: “Ma io devo avere proprio una figlia deficiente”. Più di tutto è la risata di Michelle Hunziker che ci fa sorridere ma intanto prosegue con gli allenamenti ma anche con la buona cucina.

Il video sui social è solo un modo simpatico per richiamare l’attenzione dei follower, per superare un momento di noia o Michelle risponde anche a chi pensa sia incinta di Giovanni Angiolini? Pancia più che piatta, sempre pronta ad allenare gli addominali, davvero difficile che la Hunziker sia in dolce attesa del quarto figlio.