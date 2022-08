Ecco con chi era Ilary Blasi in montagna, lo svela mentre torna a casa

E' Ilary Blasi a mostrare con chi era in montagna, a Cortina

Ilary Blasi non ci lascia mai troppo a lungo senza sue notizie e dopo le foto a Cortina adesso svela con chi è andata in montagna. Ilary Blasi saluta Cortina, in auto fa la linguaccia, bellissima e per niente disperata, serena, evidentemente già pronta a voltare pagina nel migliore dei modi, ripartendo da se stessa. Totti intanto non dice una parola, non pubblica nulla. Sembra ormai chiaro che tra Ilary e Francesco Totti è lei che può permettersi di dire e fare perché forse non ha nulla da rimproverarsi, niente di cui giustificarsi. Non entriamo nel merito dei motivi della separazione, faccenda sempre più complicata, scopriamo invece con chi Ilary Blasi ha scelto di andare in vacanza in montagna.

Ilary Blasi torna a casa dopo la vacanza in montagna

I figli sono tra Roma e Sabaudia sotto l’occhio vigile di Totti, la conduttrice fa ritorno a casa, molti probabilmente la villa all’Eur, ma quale sarà la sua prossima tappa? Dopo la vacanza in Tanzania con i figli e la sorella subito dopo il comunicato ufficiale che annunciava la separazione e dopo i bagni sotto il sole di Sabaudia Ilary ha trovata altra serenità in alta quota. Ha voglia di cose semplici e vuole avere accanto solo le persone più care. In montagna ci è andata con gli amici, ma quelli veri, nessun compagno segreto. Così svela ai follower curiosi che a Cortina durante le lunghe passeggiate non c’era il suo nuovo amore, che poi non ha nemmeno un nome, ma gli amici.

Dicono che adesso la conduttrice de L’Isola dei famosi voglia trascorrere un po’ di tempo in campagna e che porterà con lei anche la piccola Isabel. Questa volta ci sarà l’incontro a Sabaudia con Totti o il gelo tra i due regna ancora sovrano? Intanto, anche i colleghi iniziano a commentare la loro separazione.