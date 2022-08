“Ilary Blasi era per Totti un punto di equilibrio” è Ilaria D’Amico a commentare la separazione

I commenti di Ilaria D'amico sulla separazione tra Totti e Ilary Blasi

I commenti sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi arrivano anche da chi non ti aspetti e anche Ilaria D’Amico ha detto la sua. Una versione che esce dal coro, che non guarda alla crisi, all’addio, non giudica ma forse più di tutti centra la situazione. Presto Ilaria D’Amico tornerà in tv con Che c’è di nuovo, dopo due anni di assenza torna su Rai 2, dovrà trovare ancora una volta un nuovo equilibrio con la sua famiglia, quella che ha creato con Gigi Buffon. Ed è proprio sull’equilibrio che si fonda ciò che pensa la giornalista spiegando il suo punto di vista Totti e Ilary Blasi. Ilaria D’Amico ne ha parlato con il settimanale F, si è raccontata, ha parlato della sua storia d’amore e poi le risposte sulla coppia che purtroppo questa estate ha mandato a rotoli un legame di 20 anni.

Ilaria D’Amico su Totti e Ilary: “Nessuno può giudicare”

“La premessa è che nessuno può giudicare le vicende di una coppia, complesse per natura, ma credo che per Francesco, Ilary fosse un grande punto di equilibrio” ne parla di certo conoscendo entrambi. “Lui è una persona a cui Gigi vuole molto bene: non si vedono quasi mai, ma erano insieme dai 14 anni nell’Under 15 in Nazionale – poi la D’Amico fa capire cosa intende con l’equilibrio che cercava Totti – Non è passato tanto tempo da quando ha lasciato il calcio, penso che lui avesse più di lei bisogno di stabilità”.

Non ha molti dubbi Ilaria D’Amico, anche per lei Ilary è la più forte: “Totti sembra quello che se la passa peggio? Intanto lei, in quanto donna, ha più risorse” ma non dice nulla sul presunto nuovo rapporto d’amore con Noemi Bocchi. Chi sarà il prossimo vip, magari collega di uno dei due, a parlare della rottura definitiva tra Francesco Totti e Ilary Blasi?