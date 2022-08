Ilary Blasi tradita anche dai suoi amici: hanno mentito per coprire Totti?

Tradita da suo marito, tradita dagli amici: Ilary Blasi sta scoprendo piano piano tutta la verità sulla tresca di Totti con Noemi Bocchi

Starà mettendo insieme tutti i tasselli Ilary Blasi e come molti sospettano, si sarà anche resa conto di essere andata in tv a puntare il dito contro i media e i giornali, quando invece, purtroppo per lei, quello che si era letto sulla stampa, era vero. Oggi spuntano foto, immagini, video che sembrerebbero mostrare come la storia tra Francesco Totti e Noemi, sia iniziata molti mesi fa, quando Ilary, andava in tv a negare tutto. Lo ha fatto perchè probabilmente ci aveva creduto, aveva creduto alle parole del suo ex marito ma anche a quelle di tanti amici, che dovevano essere anche suoi amici e non solo dell’ex capitano della Roma. Oggi, sulla rivista Chi, in un articolo a cura di Valerio Palmieri, si racconta di una amicizia, quasi certamente terminata. Quella tra Ilary Blasi ed Emanuele. C’è una foto nel servizio, che mostra Emanuele con Noemi Bocchi e poi una domanda: “Sapete chi è il ragazzo che scherza in acqua con Noemi Bocchi? È lo stesso che, la scorsa primavera, era con lei e Totti a Montecarlo. Ed è (o, meglio, era) uno dei migliori amici di Ilary Blasi”. Emanuele, secondo quanto si legge sulla rivista Chi questa settimana, era anche la persona che era allo stadio quando è stata paparazzata la Bocchi a poche file di distanza da Totti. E Ilary a lui aveva chiesto perchè la donna fosse lì, nello stesso posto in cui Francesco era con suo figlio Christian. E gli amici avrebbero smentito tutto, coprendo le tresche del Pupone. E Ilary pensava che no, allo stadio, con suo figlio accanto, non erano prove quelle. Ma per come si è evoluta questa situazione, abbiamo compreso che è meglio non mettere in mezzo i figli, come alibi, perchè le cose, potrebbero esser andate anche molto peggio.

Mentre nella capitale circolano le voci secondo le quali la Bocchi sarebbe in dolce attesa, nè confermate p smentite da dichiarazioni rombanti, Ilary legge sui giornali quello che forse, ha capito troppo tardi. Esser stata tradita, non solo in amore, ma anche in amicizia.

Ilary Blasi tradita anche dagli amici: tutti i nodi vengono al pettine

Si legge sulla rivista Chi in edicola questa settimana: “Quando lo scorso febbraio, uscirono le foto del capitano allo stadio, con Noemi seduta a poche file di distanza, Ilary chiese a Emanuele cosa ci fosse di vero, visto che l’amico era seduto accanto alla Bocchi. Ma la rassicurò: erano lì perché lui frequentava un’amica di Noemi, che l’accompagnava. Così, quando abbiamo confermato che, invece, era Totti a frequentare Noemi, Ilary ha capito di essere stata ingannata anche dall’amico.”