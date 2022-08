Arriva un’altra bomba dell’estate: Noemi Bocchi incinta di Totti, solo gossip?

Il Corriere della sera sgancia un'altra bomba: Noemi Bocchi sarebbe incinta, Francesco Totti presto papà dopo il divorzio da Ilary Blasi?

E’ il Corriere della sera a sganciare l’ennesima bomba dell’estate che riguarda la soap più letta e chiacchierata di queste calde e afose giornate di agosto. Ilary Blasi è in vacanza da sola, si gode il fresco del Trentino ma qualcosa potrebbe agitare le ferie della conduttrice. La notizia del Corriere è di quelle davvero clamorose. Già perchè sembrerebbe che fuori e dentro il GRA ( grande raccordo anulare) non si parli d’altro. Noemi Bocchi, che sarebbe la nuova compagna di Francesco Totti, anche se nessuno ha ufficializzato la cosa, sarebbe incinta. Una gravidanza agita l’ex calciatore della Roma che per questo motivo potrebbe non aver rilasciato nessuna dichiarazione? Una gravidanza che potrebbe essere il vero motivo per il quale la separazione tra Totti e Ilary è arrivata in fretta e furia ?

Noemi Bocchi incinta? Il Corriere lancia un altro gossip bomba

Sul Corriere oggi si legge, si dice che “Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino, nonostante nelle foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès (quelle vere, non le imitazioni da 29 euro e 90), mostrino una pancia che più piatta non si può.” A questo punto, Noemi, che tra l’altro viene avvistata davvero ovunque, da una barca che l’avrebbe condotta in un tunnel segreto, all’aeroporto, alle cene di famiglia, insomma davvero in ogni dove, farebbe forse meglio a parlare, ad affrontare tutto quello che si sta dicendo e scrivendo sul suo conto. A volte l’indifferenza non basta.

Non basta soprattutto se sei l’altra, quella che ha rubato il marito a una delle conduttrici più amate della tv; quella che avrebbe, almeno sulla carta, distrutto una favola d’amore che durava vent’anni. Quella che faceva giocare i suoi bambini insieme alla figlia di Totti. Già perchè in questi casi, troppo spesso si pensa che a sbagliare sia solo la donna ma l’ex capitano della Roma? Di errori ne avrà commessi anche lui, soprattutto se realmente ha tradito sua moglie…

Insomma tutti parlano di Totti e Noemi ma Totti e Noemi non parlano con nessuno. La bomba del Corriere è di oggi, 9 agosto, a distanza di un mese dalla notizia del divorzio tra Ilary e Totti. Per l’ex calciatore, è arrivato o non è arrivato il momento di rompere il silenzio e raccontare anche la sua di versione dei fatti?