Belen in bikini: “Ho preso 4 chili” e mostra la sua felicità

Belen si mostra ingrassata di 4 chili ma sa che è per la felicità di avere di nuovo la sua famiglia con Stefano

Sui social Belen Rrodriguez non ha più così tanta paura di non piacere, si mostra “ingrassata”, bellissima con i suoi 4 chili in più. Lo confida ai suoi follower posando in bikini, mostrandosi di profilo; scatta un selfie che in passato non avrebbe mai pubblicato. “Nel frattempo ho presi 4 chili!!! Pure di felicità” commenta Belen dopo averla mostrata la sua felicità. E’ nella villa sull’isola di Alberella, è lì che ha trascorso con Stefano De Martino e il resto della famiglia il Ferragosto più bello della sua vita. Tra le sue storie Belen continua a pubblicare la sua vita privata, le giornate che scorrono più lente. Questa mattina stava sistemando l’armadio con i suoi vestiti ma in sottofondo c’era una dolce melodia. Belen arriva nel salotto e c’è Stefano al pianoforte, i loro sguardi si incontrano e un attimo dopo Santiago inizia a danzare mentre il papà continua a suonare. Santiago è il più felice tra tutti, un giocherellone, anche per lui è l’estate più bella con mamma e papà accanto e per sempre insieme.

Il libro che sta leggendo Belen

Belen Rodriguez mostra dettagli che non sfuggono, oltre ai chili presi c’è un libro che desidera mostrare: “Il coraggio di non piacere”. Forse ha finalmente imparato a farsi scivolare le critiche, a non badare agli altri, a non dove apparire sempre perfetta. Finalmente Stefano e Belen hanno trovato il loro equilibrio e non potrebbero essere più felici.

Subito dopo la nascita di Luna Marì la showgirl argentina ha fatto di tutto per tornare subito nella sua taglia, per eliminare anche un solo filo di pancia, ci è riuscita ma è anche finita al pronto soccorso durante la prima registrazione di Tu si que vales. Adesso invece ha messo 4 chili e non si preoccupa, anzi è felice, li mostra, la condivide la sua felicità.