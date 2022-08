Stefano De Martino, la dedica a Belen è senza parole

Stefano e Belen sono ad Albarella, il Ferragosto con la famiglia e la dedica senza parole

Le braccia al cielo nel momento più romantico della giornata, quello del tramonto. Ed è così che Stefano De Martino, fotografato da Belen Rodriguez, ha annunciato a tutti che è tornato, sta bene ed è al Albarella. Ha avuto il covid ma non ne ha parlato, lo hanno fatto gli altri, mentre Stefano De Martino non ha detto nemmeno una parola ma è ciò che preferisce fare nei suoi post; evitare i commenti ed esprimere tutto con le immagini. Ed è allo stesso modo che arriva una dedica per Belen, una foto che in passato la Rodriguez non avrebbe mai pubblicato. Belen ha una maschera di tessuto sul viso, una maschera di bellezza. E bella lo è davvero anche così. Uno scatto che fa sorridere ma che senza parole racconta molto del loro amore, del loro presente.

Stefano e Belen Ferragosto ad Albarella

Oggi trascorreranno il ferragosto ad Albarella con Santiago e il resto della famiglia. Assente la piccola Luna Marì che è con il papà. Antonino Spinalbese sui social non manca mai di mostrare i momenti in cui va a prendere la sua bellissima bambina; è un papà molto attento, sempre presente, come anche la showgirl argentina ha più volte sottolineato.

Con Stefano e Belen ad Albarella ci sono tutti, la famiglia Rodriguez è al gran completo, da qualche giorno sono arrivati anche Jeremias Rodriguez e la sua bellissima fidanzata, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ovviamente i nonni sono sempre presenti, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez sono i baby sitter ufficiali da sempre di Santiago e della piccola Luna Marì. Non si vedono più invece i genitori di Stefano, preferiscono non allargare troppo la famiglia. Anche Adelaide, la sorella del conduttore, dopo le varie separazioni di Stefano e Belen preferisce stare un passo più in là. L’amore però regna sovrano.