Rosa Perrotta accusata di esser andata in vacanza senza suo figlio sbotta e risponde per le rime

Rosa Perrotta in vacanza con suo figlio Achille ma senza Ethan viene criticata per questa scelta e sbotta sui social

In questi giorni Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno trascorso il loro tempo in ferie in Sardegna. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato anche nei giorni passati come mai, suo malgrado, abbia dovuto decidere di portare solo il piccolo Achille con lei in Sardegna, lasciando invece Ethan a casa con i nonni. Ha infatti spiegato che il viaggio è stato organizzato per raggiungere degli amici e trascorrere solo qualche giorno insieme per cui la struttura scelta, bellissima, non era però adatta a gestire due bambini insieme. Per questo motivo, visto che Ethan adora stare in campagna con nonna Pina e nonno Mario, lei e Pietro hanno pensato di poter partire lo stesso. Rosa ha più volte ribadito che suo figlio le manca moltissimo e che soffre tanto sapendolo distante ma che è anche importante per lui abituarsi a stare senza i suoi genitori visto che, quando è a Milano, vede solo loro e gli zii. Qualcuno però ha pensato bene di poter giudicare le scelte fatte da Rosa e Pietro, accusando l’ex tronista di Uomini e Donne, di aver lasciato suo figlio quando invece avrebbe potuto rinunciare alla vacanza, visto che i figli vengono prima di tutto.

Rosa Perrotta accusata di aver lasciato suo figlio a casa per farsi la vacanza

La Perrotta, ha quindi deciso di ricordare alle persone che l’hanno giudicata, che fino a poche settimane prima lei era in Sardegna insieme a Ethan e Achille perchè lei adora fare le cose con i suoi bambini. Visto che poi c’erano solo un paio di giorni con una vacanza organizzata all’ultimo ha preferito lasciate Ethan con i suoi nonni. Il piccolo adora stare con i nonni e i nonni adorano lui. Tra l’altro il periodo estivo è l’unico momento in cui passano del tempo insieme, visto che i nonni stanno in Campania mentre Rosa e Pietro con i loro figli a Milano. Rosa ha quindi sottolineato che i suoi figli non hanno i nonni che li vanno a prendere all’asilo o li portano a giocare con la caprette a Milano, o in giro in bici. Ed è bene che faccia le sue esperienze anche se a lei manca moltissimo e nella sua vita da mamma ha sempre messo prima i suoi figli. “No non mi farai sentire sbagliata o in colpa” ha detto Rosa rispondendo alla donna che l’aveva accusata di non essere una buona madre.