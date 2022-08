Crisi superata per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in vacanza insieme ma non per i figli

Gli indizi della crisi superata ci sono tutti e forse adesso per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione c'è un nuovo inizio

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno superato anche questa crisi. Capita a tutte le coppie ma loro sono tra quelle che non ne parlano, che riescono a gestire tutto senza rilasciare interviste né fare drammi. Per i due ex protagonisti di Uomini e Donne tutto resta tra le mura di casa o nel resort vacanze, però il gossip spesso li becca distanti, magari Rosa Perrotta ne parlerà quando tutto sarà davvero tornato meraviglioso come i primi giorni. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono ancora in vacanza in Sardegna, sono a Porto Cervo e con loro c’è il figlio più piccolo, il più grande immaginiamo sia con i nonni. Un po’ di tranquillità in più per una coppia che ha bisogno di ritrovarsi. Ed eccoli finalmente apparire insieme, sempre.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in vacanza insieme ma per amore

Nonostante il periodo negativo hanno continuato a restare uniti, magari distanti ma sempre uniti per i loro due bambini. Non ne hanno mai parlato ma anche al compleanno del primogenito era chiaro ci fosse un profondo distacco. Adesso iniziano invece a pubblicare stories in cui appaiono entrambi. Al mattino sono insieme nel lettone con il loro piccolino; di sera a cena con il gruppo di amici, tra loro anche Valeria Marini e il suo nuovo compagno, Eddy Siniscalchi.

Non ne parlano, la Perrotta e Tartaglione non raccontano nulla dei loro problemi ma ad Alessandro Rosica, l’investigatore social, sono arrivate più segnalazioni che la coppia è tornata più innamorata di prima. Prima o poi magari Rosa Perrotta dirà qualcosina in più o forse sarà Pietro Tartaglione a spiegare cosa è accaduto questa volta. In ogni caso sono una delle coppie più forti perché le separazioni sono dietro l’angolo e questa estate non è stata semplice per molti ma loro continuano a cercare un equilibrio che alla fine trovano.