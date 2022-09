Aurora Ramazzotti torna sui social e mostra la pancia piatta: cosa vorrà dire?

Aurora Ramazzotti torna sui social e posta una foto ma non ci sono conferme dirette o smentite sulla sua gravidanza

Aurora Ramazzotti, dopo tre giorni di silenzio social, ha deciso di tornare a pubblicare qualcosa sul suo profilo instagram. Vi diciamo subito che non ha confermato o smentito verbalmente la notizia della sua presunta gravidanza. Non lo ha fatto in modo esplicito anche se, a giudicare dall’ultima foto postata nelle storie del suo profilo instagram, sembrerebbe proprio che non ci sia niente da dire. La questione però, è parecchio complessa. Innanzi tutto ricordiamo che la prima notizia, di un presunto test di gravidanza acquistato da Michelle e Aurora in Sardegna, era stata pubblicata dalla rivista Chi i primi di agosto. Il che significa che , la persona che lo ha fatto, ha pensato di poter essere in dolce attesa ( magari dopo un ritardo delle mestruazioni). Il che lascerebbe pensare che se fosse incinta, la bella Aurora, sarebbe proprio all’inizio della sua gravidanza, al terzo o quarto mese. E questo significherebbe quindi, che non necessariamente il pancino potrebbe vedersi. Per questo motivo, la foto postata oggi, che ci mostra una pancia piattissima, potrebbe anche non smentire una gravidanza. Insomma, ci aspettiamo le prime parole di Aurora, dopo tre giorni di silenzio, per capire che cosa sta succedendo e anche per capire come ha affrontato questi giorni.

Aurora Ramazzotti torna sui social ma il dubbio resta: è incinta?

La Ramazzotti ha prima postato una carrellata di foto ironiche, parlando anche del meteo e della giornata di pioggia. Poi ha scelto una foto in cui è sorridente, indossa un crop top e un paio di jeans e ha la pancia totalmente scoperta il che lascerebbe pensare, che sia una scelta voluta per smentire, senza dirlo a voce, una gravidanza. “I’m back bitchess” ha scritto la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti…Nelle prossime ore ci dirà anche qualcosa in più?