Caterina Balivo: per i figli primo giorno di scuola, per lei prove per Lingo

Caterina Balivo accompagna i figli per il primo giorno di scuola e poi inizia le prove per Lingo

Primo giorno di scuola oggi a Roma anche per i figli di Caterina Balivo. E’ stata la conduttrice ad accompagnarli questa mattina per poi correre al lavoro, pronta per le prove per Lingo. E’ il nuovo programma della Balivo, un quiz su La7, una vera sfida per lei ma anche per chi parteciperà. Lingo – Parole in gioco è una delle novità più attese e Caterina Balivo non vede l’ora inizi il suo preserale, ogni giorno dal lunedì al sabato alle 18:50. Inizia una nuova avventura per l’ex conduttrice di Vieni da me dopo la pandemia, dopo la scelta di restare a casa per la sua famiglia. Questa mattina Cora era felicissima di tornare a scuola e anche del ritorno al lavoro della sua mamma. Parere diverso per Guido Alberto, preferirebbe avere la mamma a casa e non ama la scuola quanto sua sorella ma ha voluto portare in classe il pallone, con il timore che il caldo possa avere sgonfiato quelli a scuola. Tutto però sta tornando alla normalità, dopo le vacanze estive e dopo avere festeggiato l’anniversario con Guido Maria Brera la Balivo è pronta.

Caterina Balivo: “Mamma al lavoro e bambini a scuola!”

Sono giornate di prove per la Balivo che il 12 settembre debutterà con Lingo. In una recente intervista ha confidato: “Mi piaceva e mi piace tuttora scrivere ma ero meno sicura nell’uso della punteggiatura e per questo gli insegnanti mi riprendevano sempre. Ma di sicuro l’italiano era la mia materia preferita. E della nostra lingua mi affascina che è antica, che dietro a ogni parola c’è un mondo“.

Ieri sera tornata a casa ha interrogato i suoi bambini sul cosa guarderanno in tv lunedì prossimo ma anche sul com’è lei come mamma. Risposte soddisfacenti per la conduttrice che prima di tutto spera sia la madre che vogliono i suoi bambini.

Questa mattina la Balivo si è lasciata coccolare da truccatrice e hair stylist ma qualcuno ha anche portato dei dolci molto golosi in camerino. “Ma chi si è permesso?” ha chiesto Caterina spaventata. E’ a dieta, le vacanze sono finte, si torna al lavoro.