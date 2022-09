Caterina Balivo punzecchia i colleghi maschi: arriva una donna alla guida di un quiz

Caterina Balivo è pronta a iniziare una nuova avventura lavorativa: tutti i giorni con Lingo su La7 prima del Tg di Mentana

Caterina Balivo è tornata in tv questa estate con due programmi, uno su Rai 2 e uno su Tv8, due esperimenti che l’hanno vista protagonista per alcune serate ( Chi vuole sposare mia mamma e Help-Ho un dubbio). Ma è dal 12 settembre che parte la sua vera sfida, una sfida quotidiana che la vedrà impegnata tutti i giorni alla conduzione di un programma, per lei una prima volta. La conduttrice non vede l’ora ed è emozionatissima, come spiega anche sui social, parlando dei buoni propositi che spesso si fanno il primo di settembre! Per chi ancora non lo sapesse, la Balivo sarà protagonista di un nuovo programma di La7 che andrà in onda nel pre-serale della rete, prima del TG di Mentana. E che programma. Un quiz! Finalmente una donna alla guida di un game, come la stessa Balivo ha fatto notare nel suo post, non senza lanciare una frecciata alle altre reti che, fino a questo momento, non hanno mai avuto voglia di provare a sperimentare. Amadeus, Carlo Conti, Gerry Scotti, Marco Liorni, Gabriele Corsi, Enrico Papi, Paolo Bonolis: tutti grandissimi nomi, tutti professionisti ma mai nessuna donna alla guida di un quiz.

Caterina Balivo pronta al debutto alla guida del quiz su La7

Proprio ieri, la conduttrice, che si sta godendo gli ultimi giorni di relax in America con suo marito, ha raccontato: “Il primo settembre è il mio capodanno lavorativo. Il primo settembre ha sempre voluto dire riunioni, incastri tra call e figli che piangono perché non voglio tornare a scuola, diete che partono per fermarsi al giorno tre e palestre pagate e mai più viste.“



Quest’anno succede qualcosa di diverso: “Però primo settembre 2022 sei diverso da tutti gli altri, sappilo e ora ti spiego perché ( no non mi sono messa a dieta, ci rinuncio). C’è una nuova sfida tv che ho accettato (vabbè che io le amo e ne sono avvezza) che partirà il 12 settembre su @la7_tv h18.50.

È un game che ho sempre voluto imparare a condurre anche per capire perché poi dalle altre parti ci sono solo uomini alla guida. Si chiama “Lingo, parole in gioco” andrà in onda prima del tg di Enrico Mentana.”



E poi ha concluso: “Primo settembre lo so sono sempre stata irrequieta e ancora di più in questo mese che fa da cesura tra il vecchio e il nuovo tra un prima e un dopo che però io amo non separare mai.

Primo settembre parti bene, non farmi arrabbiare.”