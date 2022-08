Caterina Balivo festeggia l’anniversario di matrimonio e Brera realizza il suo sogno

Per l'anniversario di matrimonio Caterina Balivo aveva chiesto un unico regalo che Brera le ha fatto ma non è andata benissimo

Caterina Balivo è al settimo cielo in questi giorni, è con suo marito in vacanza a Boston, festeggiano l’anniversario di matrimonio. E’ un momento che la Balivo e Guido Maria Brera riescono a ritagliarsi poche volte durante l’anno, da un po’ di tempo quasi mai. Si sono sposati il 30 agosto del 2014 ma Caterina Balivo ricorda a tutti che lei e il suo scrittore preferito stanno insieme da ben 13 anni. Per l’anniversario di matrimonio la conduttrice ha chiesto un unico regalo, evidentemente la scelta di atterrare negli Stati Uniti è di Brera. Ma una volta arrivati a Boston per lei c’era un solo desiderio. E’ una sognatrice ma lo fa ad occhi aperti e in più le piace rendere partecipi i suoi follower. Suo marito questa volta ha detto sì e ha realizzato il suo unico desiderio, l’unico regalo richiesto per gli otto anni di matrimonio.

Il regalo di Caterina Balivo per l’anniversario di matrimonio

“Festeggiamo il nostro anniversario con le balene” scrive la Balivo nelle sue storie Instagram e poi rivela che è l’unico regalo che aveva chiesto. Desiderio esaudito, arrivano al porto di Boston, salgono a bordo di un catamarano e ad alta velocità raggiungono il posto magico ma la crociera di avvistamento non soddisfa del tutto Caterina Balivo.

Pubblica un breve video per i suoi follower e spiega che ha fatto il massimo per tutti ma alla fine ha avvistato solo 2 balene e tanti blu shark. Si chiede se ha senso una gita del genere, come sempre suggerisce cosa fare e non fare in base alla sua esperienza ma pensa che magari lei è stata un po’ sfortunata. Regalo ricevuto a metà ma non fa niente, accanto ha l’uomo che ha sempre desiderato.

“Il lavoro non è tutto nella vita. E questi due anni mi sono serviti a capire che cosa volessi realmente” ha confidato di recente. Si è fermata e da qualche mese è tornata al lavoro ma la famiglia resta la sua priorità.