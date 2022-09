Carmen Di Pietro ancora in difficoltà dopo l’Isola dei famosi

Carmen Di Pietro è pronta a chiedere aiuto allo psicologo per le difficoltà dopo l'Isola dei famosi

Carmen Di Pietro aveva già confidato i problemi arrivati per lei dopo l’isola dei famosi, una volta tornata a casa. Sono però difficoltà che continua ad avere e che in parte pesano anche sulle spese che deve affrontare ogni mese per lei e la sua famiglia. Sembra che L’Isola dei famosi abbia profondamente segnato Carmen Di Pietro, che non esagerava quando diceva che avrebbe fatto di tutto per il cibo, per mangiare. E’ rimasta in Honduras fino alla fine, è arrivata in finale ma nonostante siano passati i mesi incontra ancora grandi difficoltà. Si è data ancora un altro po’ di tempo ma se tutto dovesse restare come in questo momento andrà dallo psicologo per farsi aiutare. Anche i figli di Carmen Di Pietro sono perplessi, soprattutto Alessandro che ha partecipato al programma con sua madre.

Carmen Di Pietro in difficoltà dopo L’Isola dei famosi

E’ stata una delle protagoniste dell’ultima edizione ed è certa che rifarebbe di nuovo quella esperienza ma adesso ha bisogno di risolvere i suoi problemi, di capire come vivere meglio. “Mi sono data tempo un mese, ma se non ce la farò mi rivolgerò a uno psicologo. Anche i miei figli si stupiscono che non riesca più a dormire sul letto, rifiutando le comodità, e che io faccia sei piani di scale pur di prendere un pacchetto di cracker”. Il problema è sempre quello della fame, della paura di non avere cibo a disposizione, ma anche di non riuscire a dormire su un letto.

Sono situazioni che si ripercuotono nella vita di tutti i giorni. Per esempio Carmen Di Pietro non prende più l’aereo ma viaggia in auto perché così può portarsi dietro una busta con la spesa. Ed anche quando va al supermercato spende tanto perché prende tutto raddoppiato. Sembra sia stato un vero e proprio trauma per lei restare senza cibo, soffrire la fame. Riuscirà ad uscirne da sola? Ha spiegato tutto alla rivista Nuovo e di certo aggiornerà chi la segue non appena avrà delle novità in merito.