Il nuovo tatuaggio di Giorgia Soleri è una poesia che copre tutta la schiena

Questa volta il tatuaggio di Giorgia Soleri è sulla schiena. Ha scelto una poesia, ben 7 ore di lavoro

Ben sette ore di lavoro per il tatuaggio di Giorgia Soleri sulla schiena, un nuovo tatuaggio opera di Marco Sorgato. E’ una poesia di Joumana Haddad che Giorgia Soleri ha voluto imprimere sulla sua pelle, lei potrà vederla solo alla specchio ma quei versi li conosce a memoria, raccontano molto della sua vita, di se stessa. La Soleri ha stampato sulla sua pelle le frasi più importanti di quei versi mettendo in evidenza “Non ho tempo per i rimpianti” e “Possiedo solo i mei peccati” ma dovremmo ricordarlo tutti per vivere meglio. La Haddad è poetessa, giornalista e attivista libanese, la scelta di Giorgia non è ovviamente un caso, è a lei che si è ispirata e non solo alla sua poesia, una delle tante: “Sono così”.

I tatuaggi di Giorgia Soleri

E’ nota la sua passione per i tatuaggi, li ha in varie parti del corpo ma ovviamente ben più piccoli, dal coltello ai fiori, la farfalla sotto il seno, adesso quei versi, quei pensieri scritti da un’altra donna ma che parlano di lei e di ciò che desidera temere sempre a mente.

“Sono così non ho tempo per i rimpianti gioco con i destini, mi annoio facilmente prometto e non mantengo. Inutile cambiarmi: La certezza mi è estranea per l’imbarazzo dell’amore per l’immaginazione perché sono devota solo all’indolenza. Imprevedibili i miei appuntamenti sono una fuga prima del tempo un sole che non basta una notte che mai si schiude sono impetuosi sussulti tra la sete e il dissetarsi. Sono così, un silenzio per raccogliermi, un lento terrore per disperdermi un silenzio e un terrore per curare una crudele memoria non c’è luce che possa guidarmi: possiedo solo i miei peccati”.

Giorgia Soleri e Marco Sorgato soddisfatti del risultato ma dopo 7 ore lei è davvero stanca, felice della scelta ma la prossima volta ci penserà prima di desiderare un tatuaggio del genere. Lavoro terminato dopo l’una di notte ed è pronta per altri progetti.