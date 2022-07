Giorgia Soleri: “Ho provato a togliermi la vita, mi ha salvato mia madre”

Giorgia Soleri confida del tentato suicidio. Ha provato a togliersi la vita, l'ha salvata sua madre

Giorgia Soleri per la prima volta racconta il momento più difficile della sua vita, confida di avere tentato il suicidio. E’ accaduto nel 2017, ne parla a distanza di anni, lo racconta al 7 Corriere della Sera. Attivista, scrittrice, modella, fotografa, La Signorina Nessuno si racconta perché spera di essere utile a qualcuno. Negli ultimi mesi si parla molto di Giorgia Soleri e non tutti riescono a capire il significato delle sue parole, delle sue scelte. Parlare di un tentato suicidio, della depressione, delle speranze, delle illusioni, dei farmaci, non è per tutti ma sono momenti che capitano e possono capotare a tuti. Ha raccontato dell’aborto a 21 anni e adesso confida altro, il crollo, il punto zero, poi la risalita, grazie a sua madre.

Giorgia Soleri confida del tentato suicidio

“Ero depressa ma non lo sapevo, come capita a tante persone. Anche la depressione ha i suoi segnali ma possono essere diversi da persona a persona” inizia a parlarne così nella sua intervista.

“Io stavo sempre a letto, quello che mi avrebbe potuto stimolare non lo faceva più. Poi ho provato a togliermi la vita. Ero arrivata al punto zero, potevo solo risalire o soccombere. Mi ha salvata mia madre: l’hanno avvisata, è venuta a prendermi, mi ha portato a casa sua e sono rimasta lì due mesi” la Soleri non usa grandi parole, non gira intorno al punto più doloroso ma lo confessa, parla del malessere e poi della lucidità.

“Vivevo male il mio corpo, lo sentivo come qualcosa che dovevo “vendere” per lavorare. Poi è arrivato il dolore. Lancinante, terribile, che parte dalla vulva e si irradia alla vescica, notti senza sonno e nessuno che ti prende sul serio. “Ho la cistite”, dicevo… ma quelli accanto a me, con sarcasmo: “Ancora?!”. Quando è arrivata la diagnosi sono uscita dallo studio del medico e ho cominciato a piangere”.

“Quanto vorrei che questi miei racconti fossero utili a qualcuno”. Giorgia Soleri ha parlato della sua salute mentale, l’ha fatto a distanza di cinque anni dal desiderio di morire. C’è una cosa che non racconterà mai, come ha incontrato Damiano dei Maneskin, non servirebbe a nessuno se non a soddisfare la curiosità.