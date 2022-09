Che emozione per Antonella Clerici che accompagna Maelle a scuola ma ha solo il tempo per un bacio

E' un giorno importante per Antonella Clerici e sua figlia Maelle e non mancano le emozioni e le foto sui social

Un bacio veloce a Maelle e poi Antonella Clerici parte subito per raggiungere gli studi di E’ sempre mezzogiorno a Milano. Nuovi inizi per la Clerici ma anche per sua figlia, oggi c’è davvero un pieno di emozioni. Non solo la conduttrice torna in tv e riparte con la sua terza edizione del programma di Rai 1 ma c’è anche la sua bambina che sta crescendo così in fretta ed è già al terzo anno di scuola media. Ultimo anno alle medie per Maelle e la sua mamma si divide tra lavoro e famiglia, come sempre, orgogliosa, felice. Le vacanze sono finite per tutti e ancora una volta il ritorno in tv per Antonella Clerici coincide con il primo giorno di scuola di sua figlia. A Maelle dedica un dolce post ma senza esagerare perché sa che ormai è diventata grande.

Antonella Clerici, il primo giorno di scuola di Maelle

“3 media… di gia’… un bacio veloce e via, zaino in spalla verso nuove avventure. Buon inizio a tutti” scrive Antonella commentando la foto che fa a sua figlia. Come sempre Maelle è di spalle, anche alla conduttrice non piace mostrarla spesso sui social. In più Maelle non lo vorrebbe, è un’adolescente, non è più la “bimbina”, come la chiamava la sua mamma.

Tuta, zaino e un bacio veloce, c’è un nuovo anno a cui dare il benvenuto. L’entusiasmo è alle stelle, dopo due anni difficili per tutti questo è il vero anno della rinascita, è il momento di assaporare tutte le emozioni. Ieri le prove generali negli studi di E’ sempre mezzogiorno, pochi minuti fa l’invito della conduttrice a non perdere la prima puntata, poi tornerà a casa dalla sua famiglia, dalla sua bambina che sta diventando grande. Per Maelle gli auguri di un buon anno scolastico da parte di tutti, da Carlo Conti, Giorgia, Alessia Marcuzzi, Cristina Lunardini, Andrea Mainardi e tanti altri.