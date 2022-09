Antonella Clerici e Vittorio Garrone separati ma continuano le dichiarazioni d’amore

Vittorio Garrone è lontanissimo da Antonella Clerici ma anche da separati continua a farle dediche d'amore

Antonella Clerici e Vittorio Garrone da giorni non sono insieme, separati ma solo per breve tempo e per amore dei figli. Dopo la lunga vacanza in Normandia dove Garrone ha una tenuta e i suoi meravigliosi cavalli, Antonella Clerici è tornata ad Arquata Scrivia pronta a riprendere il giusto ritmo in vista dell’inizio della terza edizione di E’ sempre mezzogiorno, del ritorno a scuola di Maelle e degli altri impegni. Vittorio Garrone ha invece preparato uno zaino ed è partito con suo figlio Luca. Per padre e figlio un viaggio a dir poco avventuroso, a stretto contatto con la natura, per condividere le stesse passioni e momenti che di certo entrambi non dimenticheranno mai. Un altro insegnamento dalla loro famiglia allargata, perché non c’è niente di più prezioso di regalare il proprio tempo a chi si ama. Intanto, Antonella Clerici anche se felicissima per Luca e Vittorio Garrone non vede l’ora di riabbracciare il suo compagno.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone lontani ma vicini

La mancanza diventa sempre più forte con il passare dei giorni ma il compagno di Antonella Clerici non le fa mai mancare una sua dichiarazione d’amore, le dedica i paesaggi più romantici e appena può c’è la videochiamata per raccontarsi tutto.

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno è già tornata nella sua cucina in tv anche se lo studio è ancora in trasformazione. Impegnata anche con gli shooting e le riunioni con i suoi collaboratori, ma quando è nella casa nel bosco sente forte la mancanza di Vittorio. Lo rivela sui social, anche questa è una dichiarazione d’amore per l’uomo della sua vita. Garrone non dice dove si trova con suo figlio ma di certo non è un viaggio comodo, nessuna vacanza in un resort super lusso ma davvero un’esperienza per pochi, unica, soprattutto per un padre e un figlio. Antonella Clerici ha sempre elogiato la sua famiglia allargata ed ancora una volta c’è la dimostrazione.