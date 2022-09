Il nutrizionista di Barbara D’Urso svela cosa mangia, la dieta e gli integratori

La dieta di Barbara D'Urso è priva di carne ma ecco cosa mangia per essere così in forma

Eliminando i filtri e la luce eccessiva non c’è dubbio che la dieta di Barbara D’Urso funzioni, lei è in forma davvero e non dimostra per niente la sua età. La conduttrice Mediaset ha sempre detto che prende tanti integratori e che fa molta attenzione a cosa mangia e cosa evita. Adesso è il suo dietologo, il dottore Nicola Sorrentino, che svela qualche segreto di bellezza, rivela la dieta di Barbara D’Urso che a 65 anni fa invidia a moltissime donne. Il suo corpo non ha quella età e questo è anche merito del continuo allenamento, di una buona dose di fortuna ma ovviamente il nutrizionista spiega che la D’Urso è una vera salutista, che non mangia carne e anche altro.

La dieta di Barbara D’Urso

Sui social è davvero troppo giovane, un po’ di ritocchini in meno alle foto mostrerebbero un po’ di anni in più, la realtà, ma confermerebbe anche che Barbara D’Urso sa come invecchiare benissimo, meglio di tutte. “E’ una vera salutista non mangia carne, raramente si concede un bicchiere di vino e non mangia dolci” ha raccontato Sorrentino a Novella 2000.

“Fa veramente molta attenzione al cibo e alle bevande, documentandosi tantissimo, per questo l’ho scelta – si riferisce alle lezioni che la conduttrice terrà al Master in nutrizione e cucina – Barbara arriverà in classe proprio per spiegare agli studenti che iniziando subito a mangiare bene e fare attività fisica i risultati non mancheranno, lei stessa sarà quindi un esempio concreto per i giovani che seguiranno il workshop”.

Ed ecco la sua dieta: “Di mattina parte con una colazione molto sana accompagnata da moltissima acqua, non si concede dolci o cibi ‘pasticciati’, di solito fiocchi d’avena e a pranzo verdura, ma soprattutto pesce, capita a volte pasta o riso, ma esclusivamente integrali. Poca la carne anche a cena, evitando anche i latticini. Tutto sta nelle quantità e lei su questo è molto determinata”. Inoltre: “Ogni mattina prende moltissimi integratori, dalle vitamine ai sali minerali, ma anche principi attivi antiossidanti”.