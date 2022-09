Paola Turani: “Sono preoccupata, sto perdendo troppi capelli”

Nonostante la cura Paola Turani continua a vedere i capelli che cadono a ciocche

Come sempre Paola Turani sui social si racconta alle sue follower e mentre spiega della sesta malattia che suo figlio Enea si è beccato confida dei suoi capelli. Paola Turani è preoccupata, sta perdendo tanti capelli, così tanti che non solo ha dovuto iniziare una cura ma non vede alcun miglioramento, i suoi capelli continuano a cadere a ciocche. Non esagera, prova a dare una spiegazione, racconta che alcune delle sue follower l’avevano anche avvertita ma inizia a temere per la sua bella chioma. “Non ho mai perso tanti capelli in vita mia, me ne scendono proprio a manciate, non vi faccio vedere ma veramente è così”.

Paola Turani cerca una spiegazione per i suoi capelli

“Non vi dico le ciocche che mi scendono quando li lavo… ne ho tanti però…” in realtà la Turani sa che un certo numero di capelli che cadono in questo periodo e magari dopo l’allattamento è normale ma inizia a temere che possa peggiorare.

“Bisogna avere pazienza lo so, sto facendo la cura ma non migliora”, confessa che è un po’ preoccupata, ripete che ne ha tanti di capelli ma che davvero ne sta perdendo troppi di continuo e non le era mai accaduto. Paola Turani sa che deve avere pazienza ma ovviamente i capelli che cadono così copiosi sono una preoccupazione per tutte le donne, per lei che è modella e che con la sua immagine ci lavora è una preoccupazione maggiore.

“Poi soprattutto quando li lavo e non so se è per il cambio stagione che c’entra sempre, non so per l’allattamento ma mi avevate avvisata”. Inoltre, non è molto in forma, naso chiuso, mal di gola forte e non si sente davvero bene, tutto nella norma in questo periodo. In più c’è il suo bambino che ha la sesta malattia e in questi giorni è rimasto a casa. Racconta davvero molto della sua vita Paola Turani, non solo l’ultimo colore scelto per le sue unghie ma alterna con sapienza e semplicità il lavoro a ciò che coinvolge di più chi la segue.