Rosa Perrotta confessa gli errori commessi col figlio: ecco perché non mangia

Rosa Perrotta spiega perché il figlio non mangia, ammette gli errori commessi con lui

Rosa Perrotta approfitta dei commenti delle follower sul menù dell’asilo del figlio Ethan per confessare che con il primogenito ha commesso più di un errore. La Perrotta parla di errori a tavola, sbagli che non ripeterà più con il secondo figlio ma che ha fatto per paura che il bambino soffocasse. Era terrorizzata e la capiranno tante mamme ma il risultato è che adesso il figlio di Rosa Perrotta ancora non mangia tutto. Non ha problemi di gusto o sapore di cose nuove perché il figlio di Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta è abituato anche a mangiare avocado, fagiolini di soia e tanto altro ma il problema è che la sua mamma ha sempre frullato tutto. Questo è il massimo della cucina della bellissima Rosa che sui social ammette l’errore, anzi gli errori.

Il figlio di Rosa Perrotta: all’asilo un menù da gran ristorante

Ethan torna dall’asilo e racconta alla mamma che all’asilo gli danno solo pane. Non è possibile e Rosa lo sa benissimo, visto il menù così vario, così raffinato. Non a caso all’asilo del bambino non c’è una cucina ma un atelier del gusto, si chiama così. L’ex protagonista di Uomini e Donne vorrebbe mangiare all’asilo al posto del figlio, davvero salutari i piatti ma sa bene che se il suo bambino lì non mangia nulla è perché lei ha sbagliato ad educarlo nel mangiare.

“Io al massimo frullo tutto insieme… Il problema è la consistenza perché io ho commesso l’errore di frullare tutto”. La paura che soffocasse le ha sempre fatto commettere questo errore, Ethan non è abituato a masticare tante cose. Inoltre, non è mai stato un mangione e lei e Pietro, ammette, hanno sempre sbagliato perché lo hanno sempre imboccato e gli hanno concesso sempre i cartoni animati durante i pasti. In questo modo hanno alimentato la sua pigrizia a tavola. Confessa tutto ai follower, è consapevole di avere sbagliato, ecco perché il piccolo non mangia a scuola, all’asilo si annoia, non sta fermo. Errori che non farà con il fratellino.