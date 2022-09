Belen cucina i pancakes e ci regala una lezione di vita

Belen è brava in cucina, di buon mattino ecco cosa prepara per suo figlio e cosa condivide con tutti

Belen Rodriguez di certo in casa non si occupa di tutto ma spesso è lei che cucina e lo fa anche di buon mattino. Oggi ha preparato i pancakes per suo figlio, Santiago ne è goloso, dice che quelli della mamma sono buonissimi. Belen ha più volte confidato che la cucina è il posto più importante della casa e questo racconta molto della sua nuova vita o forse di quella che è sempre stata ma che non ha mai condiviso come in questo periodo, dopo il ritorno definitivo con Stefano De Martino. Bellissima e felice ma Belen Rodriguez ha sofferto, ha sbagliato e alla fine ha preso il coraggio a due mani. L’ha detto, l’ha ripetuto e continua a lavorare su se stessa, regala così una lezione di vita che tutti dovrebbero leggere.

Belen adora leggere e condividere

Legge il nuovo libro che ha scelto e prima di dormire condivide: “Il contrario della fede è il dubbio. Ipotizza di avere messo il ‘dubbio’ alla base delle tue relazioni interpersonali, di vivere la vita dubitando degli altri, dei tuoi amici e persino della tua famiglia e di coloro che ami. Che razza di relazione potrebbe derivarne? L’altro leggerebbe il dubbio nei tuoi occhi in un baleno. Penserebbe istintivamente: ‘Questa persona non ha fede in me’. Credi che si possa costruire una relazione positiva su questo presupposto? E’ proprio perché partiamo da una base di fede incondizionata che riusciamo a instaurare un rapporto profondo”.

Una saggezza che Belen sta costruendo e che condivide, poi corre al lavoro tra Le Iene e Tu si que vales dedicando sempre tempo prezioso ai suoi figli e all’amore, forse davvero senza più dubbi, tanto in ogni caso se la sofferenza deve arrivare non fa sconti.

Intanto, Antonino Spinalbese al GF Vip racconta che lui e Belen hanno sbagliato a stare insieme perché appartengono a due mondi troppo diversi. Quindi, come mai lui non fa più il parrucchiere e fa il vippone al Grande Fratello?