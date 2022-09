Antonino Spinalbese racconta dei litigi con Belen: “Me ne andavo di casa”

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 Antonino Spinalbese torna a parlare di Belen Rodriguez e fa nuove rivelazioni

Scopriremo il reale motivo per cui tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez le cose sono finite nel peggiore dei modi? Il parrucchiere è sembrato abbastanza vago nella diretta con Signorini nella prima puntata del Grande Fratello VIP 7 e non sembrava voler dire molto sulla sua ex. Ma si sa, quando si è in casa, con una telecamera accesa h24 le cose cambiano. E in effetti nelle ultime ore è capitato che Spinalbese nella casa del GF VIP 7 dicesse qualcosa sulla fine del suo rapporto con Belen Rodriguez, nonostante la regia abbia in diverse occasioni, cambiato poi inquadratura. In molti sostengono che Belen abbia diffidato il suo ex a parlare di lei. Certo è che può raccontare della relazione dal suo punto di vista, senza dire nulla di quello che era l’atteggiamento della Rodriguez, senza nominarla. E nelle ultime ore, qualche confidenza in più è arrivata…

Grande Fratello VIP 7 news: Spinalbese parla di Belen

Parlando con i suoi nuovi amici in casa, Antonino ha spiegato che vivere la relazione con Belen non è stato facile anche perchè lui si è ritrovato catapultato in un mondo che non conosceva. E ha spiegato: “C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti.”

Qualcuno ha pensato che l’amore potesse bastare per superare questi ostacoli ma Antonino a quanto pare non era proprio d’accordo. E ha aggiunto: ” Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. “

E poi una rivelazione inaspettata: “Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre sarei andato via all’estero.” Restiamo dunque in attesa di rivelazioni più intriganti anche se difficilmente arriveranno…