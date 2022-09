Per Antonino Spinalbese Belen è l’ innominabile: “Meglio parlare di mia figlia”

Antonino Spinalbese entra nella casa del Grande Fratello VIP 7 ma non nomina Belen Rodriguez

“Se mi applico vincerò il Grande Fratello VIP ma se non mi applico lo vinco lo stesso” ha detto Antonino Spinalbese nella clip di presentazione della puntata del GF VIP 7 in onda il 19 settembre 2022 su Canale 5. Entrato come secondo concorrente nella casa più spiata di Italia, il parrucchiere che oggi non si sa bene di preciso cosa faccia, qualcosa di artistico dice ( e forse chissà domani anche l’astronauta) sembra avere le idee parecchio chiare su come andrà a finire nella casa più spiata di Italia. E sembra avere le idee molto chiare anche rispetto a Belen Rodriguez definita “l’incontro fatale” e mai nominata durante la clip e neppure dopo. Forse però dimentica che se non fosse stata per questa storia e per questo incontro, lui in quella casa non ci sarebbe mai entrato. Ma questi sono dettagli.

Spinalbese ha liquidato la questione spiegando che lei non c’entrava nulla nel suo mondo e lui non c’entrava niente in quello di Belen ( e anche questa non era una cosa complicata da immaginare all’inizio del rapporto, anche vista la differenza di età tra di loro). Quello che tra l’altro Antonino detto Nino non ha ben capito è che se Signorini lo ha scelto, è solo per provare a estorcergli, in modo benevolo, informazioni sulla fine della storia tra lui e Belen, visto che in concreto, nessuno dei due ha mai detto realmente come mai è finita questa relazione. Relazione dalla quale è nata la piccola Luna Marì, una bambina meravigliosa.

Antonino Spinalbese al Grande Fratello VIP 7

Signorini, prima che Spinalbese entrasse in casa ha quindi detto: “Direi di salutare Belen, l’ho sentita ieri, so che questa sera ci sta guardando“. “Io direi di salutare mia figlia” ha risposto un piccato Spinalbese che si illude di poter gestire questa situazione ma che tra un mese, semmai dovesse durare, sarà vittima delle domande di Signorini. “So che lo stai facendo soprattutto per lei ( per Luna Marì)” ha spiegato il conduttore del GF VIP parlando del motivo per il quale Spinalbese ha accettato di fare il reality di Canale 5.