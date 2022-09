Paola Perego svela la cattiveria di una collega, ma di chi parla?

Chi è la conduttrice cattiva di cui parla Paola Perego? Chi le ha fatto quella domanda?

Domenica 25 settembre Paola Perego torna in tv con Citofonare Rai 2 e con Simona Ventura, il loro legame è davvero speciale, lei è la collega perfetta ma ce n’è una che con la Perego si è comportata molto male. Lo svela solo adesso, lo racconta durante l’intervista a Leggo, spiega che era ospite in un programma e che è accaduto qualcosa di molto spiacevole. Evidentemente Paola Perego si fidava della collega che la stava ospitando, le aveva fatto una richiesta. Le aveva chiesto con cortesia di evitare una domanda ben precisa, perché c’era un problema familiare, perché avrebbe fatto del male a qualcuno. E’ accaduto invece quello che non si aspettava.

Paola Perego racconta la mancanza di rispetto della collega

“Ho grande rispetto della vita privata. Ma non tutti sono così. A me è capitata una conduttrice a cui avevo chiesto cortesemente di non farmi una domanda particolare perché c’era un problema familiare e lei invece ha esordito proprio con quella domanda” chissà quante volte sarà capitata una conduttrice così a chi frequenta gli studi televisivi ma Paola Perego ricorsa questa come unica brutta intervista. Non dice il suo nome ma adesso tutti cercano di capire. L’intervista risale a qualche anno fa, era una donna, non può essere così complicata la soluzione.

Di Simona Ventura, con cui sarà ancora una volta in coppia da domenica prossima, non può che dire il meglio. Sono amiche oltre che colleghe ma svela un simpatico retroscena: “Qualunque cosa succeda, lei all’ora di Beautiful prende il telefonino, si mette le cuffiette, si isola e si guarda la puntata, pure se siamo in una riunione”. La reazione della Ventura sarà quella di ridere leggendo il racconto della sua amica, non si tira indietro quando deve dire la verità. Belle le amicizie fatte anche di questo. Attendiamo di seguire la prima puntata del programma in onda dalle ore 11:15 ovviamente su Rai 2.