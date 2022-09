Belen Rodriguez soddisfatta mostra gli 8 nuovi piercing alle orecchie

Un po' di dolore ma Belen adora i suoi nuovi piercing alle orecchie

Aveva voglia di nuovi piercing Belen Rodriguez e ieri ne ha fatti ben 8 alle orecchie. A chi le chiede se ha sentito dolore e se gli danno un po’ fastidio non nega che “leggermente” sì le fanno un po’ male ma è ovvio. Il risultato finale però le piace tanto, Belen non aveva voglia di attendere e di fare pochi piercing alla volta. E’ il suo momento sotto tutti i punti di vista e si sente così sicura e felice da mostrarsi finalmente in tutta la sua bellezza anche senza un filo di trucco. Mostra anche la bella serata in famiglia con Stefano De Martino e gli altri Rodriguez.

Belen Rodriguez pazza per i piercing alle orecchie

Ne ha aggiunti otto in più tutti in una volta, per il momento ovviamente ha messo gli orecchini più semplici, sarà così per qualche giorno e poi potrà sceglierne altri. Come sempre continua a curare la sua immagine nei minimi dettagli, la serie di piercing è solo un delizioso dettaglio in più ma Belen Rodriguez lavorando con il suo corpo fa sempre molta attenzione a tutto, dalla necessità di drenare le gambe alla pancia piatta, i capelli sempre ben curati, le unghie, la pelle, le labbra. Mostra molto dei suoi trattamenti, un po’ per pubblicità e un po’ per dimostrare che bisogna impegnarsi sempre.

Nelle sue stories ha pubblicato anche aghi e fori alle orecchie, cerchietti e palline argento e in poco tempo il suo stile era un po’ più rock e lei con un po’ di dolorino ha sottolineato l’idea di farne un po’ troppi tutti in ina volta. A fine giornata guarda i suoi uomini, Santiago guarda la tv, Stefano già dorme, e non ha più dubbi: sono suoi entrambi. Prima di mettersi a letto scatta l’ultimo selfie, è senza filtri, è senza make up: è bellissima.