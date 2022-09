Aurora Ramazzotti stanca dei consigli contro la toxoplasmosi in gravidanza

Aurora Ramazzotti stufa risponde a chi la terrorizza con i gatti e la toxoplasmosi

Aurora Ramazzotti è tornata sui social, dopo la breve pausa per riflettere su cosa sta accadendo nella sua vita ha più energia di prima. Da quando Aurora Ramazzotti ha confermato che è incinta in moltissimi hanno pensato di metterla in guardia dai suoi gatti, dalla toxoplasmosi. E’ vero, è una malattia molto pericolosa in gravidanza, bisogna fare molta attenzione e Aury ovviamente è attenta. Stufa però risponde a chi continua a darle consigli inviando messaggi su messaggi che sta per esplodere, che non ce la fa più a leggere che deve fare attenzione, che non va bene che stia con i gatti, che è pericoloso. Tutti da adesso in poi le diranno cosa fare e non fare, come fare e ovviamente è grata ma adesso basta. Per porre fine a tutto ha deciso di spiegare perché se non si preoccupa lei non devono farlo nemmeno gli altri.

Aurora Ramazzotti incinta ma già oppressa dai consigli di chi ne sa di più

Succede ogni volta la stessa cosa alle influencer o personaggi famosi che in attesa di un figlio leggono commenti di chi vuole aiutare o magari anche terrorizzare. Tutti sembrano saperne di più della figlia di Eros e Michelle ma lei spiega che è ovviamente informata.

Come si prende la toxoplasmosi? Si può contrarre entrando in contatto con gatti, ad esempio durante la pulizia della lettiera, oppure attraverso la carne di animali infetti, consumata cruda (la cottura uccide il parassita) o anche con verdure crude che sono state contaminate da feci in cui è presente il parassita.

Aurora Ramazzotti parla con il suo gatto e spiega tutto, che i suoi gatti mangiano solo croccantini, niente carne cruda, che la lettiera la pulisce Goffredo e che quindi lei può tranquillamente fare le coccole ai suoi pelosetti. Arriveranno altri consigli, è ovvio.