Anna Tatangelo a una settimana dalla morte della mamma, il dolore è ancora troppo forte

Anna Tatangelo torna sui social a una settimana dalla morte della mamma ma è evidente, il dolore è ancora troppo forte

E’ da una settimana che Anna Tatangelo non tornava più sui social, dal giorno della morte della sua mamma. Non c’è un addio per mamma Palmira, resta l’ultimo post di sette giorni fa quando tutti avevano già saputo che la madre di Anna Tatangelo era morta. E’ un “Ciao mamma” il saluto della cantante, ancora incredula perché lei non c’era più. Una foto di mamma Palmira in un giorno felice, al mare e Anna che scriveva il suo dolore, così forte da non potere aggiungere altro. Oggi Anna Tatangelo ha sentito il bisogno di aggiungere tra le storie una foto. Su uno sfondo nero un cuore e la foto della sua mamma che la tiene in braccio; Anna è una bambina, è uno scatto così lontano dal presente, pensa a quanto erano felici e serene in quella foto.

Anna Tatangelo vive nel silenzio il dolore per la morte della madre

Non ha risposto a nessuno dei tantissimi messaggi che sui social le hanno scritto colleghi e amici. Tra i tanti c’è anche quello di Luca D’Alessio, il terzo figlio di Gigi D’Alessio. E’ l’unico della famiglia D’Alessio che ha lasciato un commento al suo post per la mamma. Non riesce ancora a dire nulla la cantante che ha lottato a lungo con la donna più importante della sua vita, con lei contro una malattia che alla fine ha vinto.

I fan sperano che la musica riesca in qualche modo a consolarla ma lei resta nel suo dolore. Il fratello Giuseppe ha pubblicato una foto con mamma Palmira nel giorno della festa dei nonni, ha confidato quanto senta forte la sua mancanza, che non è mai stato bravo con le parole. La sorella Silvia ha ringraziato tutti per l’affetto e per la sua mamma ha scritto: “Ciao Mamma… Sicuramente ti sarebbe bastato guardarmi negli occhi per capire quello che ho dentro in questo momento. Rivedo le nostre foto… i tuoi splendidi occhi che ho ereditato… immagino il tuo sorriso dipinto sul mio viso… ma le lacrime mi rigano il volto… perché mi manchi. Se avessi potuto fermare il tempo avrei fermato ogni tuo sorriso, ogni bacio, ogni sguardo, ogni carezza ricevuta da te. Se avessi potuto veramente fermare il tempo lo avrei bloccato prima che ti portasse via da me. Ti amo mamma eri sei e sarai sempre l’amore più grande e più sincero della mia vita… Ricordati che sarai per sempre in ogni mio gesto…in ogni mia parola e in ogni mio sorriso, lo stesso che avevi tu. Ciao mamma”.