Aurora Ramazzotti: shopping con Michelle e suocera ma sbaglia con lo shot di zenzero

E' già tempo di corredino per Aurora Ramazzotti, ecco cosa ha comprato con Michelle e la suocera. Stamattina poi l'errore con lo zenzero



Aurora Ramazzotti è già nel ruolo di dolce mammina, con l’arrivo del primo figlio è ovviamente già proiettata nel futuro e inizia a pensare al corredino e a come diventare più forte. Bebè in arrivo per Aurora Ramazzotti ma è anche il primo nipotino di Michelle Hunziker, il secondo per la suocera, Francesca Romana Malato. Tutte e tre insieme hanno iniziato a pensare cosa è necessario per il piccolino, hanno iniziato a divertirsi con lo shopping per il corredo. La rivista Gente pubblica le foto di Aurora con mamma Michelle e la mamma di Goffredo Cerza, bellissime e totalmente immerse ognuna con il proprio compito, tutte pronte a coccolare il piccolo Cerza in arrivo. Michelle Hunziker ormai vede tutto il suo mondo blu, azzurro o celeste e anche il suo maglioncino è in tinta. Aury stringe l’orsetto, il primo peluche del suo bambini, dolcissima.

Aurora Ramazzotti incinta sorride ai paparazzi

Il sorriso l’ha ereditato da mamma Michelle; la Hunziker ha sempre sorriso ai paparazzi, consapevole del loro lavoro e della fortuna di averli sotto casa, in giro con lei. Con loro c’era anche Odino, il cane di Tomaso Trussardi che ormai è sempre a casa della showgirl, segno che l’ex marito è davvero tornato nella sua vita.

Un giro in centro tra i negozi per neonati di Milano e sembra che Aurora Ramazzotti abbia già acquistato tutine e vaschetta per il bagnetto. Non vuole farsi trovare impreparata e desidera anche avere più energia, fortificare il suo sistema immunitario. Questa mattina Aurora ha deciso di preparare uno shot di zenzero. Il risultato appare pessimo, poi intuisce che va filtrato, lo beve tutto di un fiato ma deve avere dimenticato di mettere il miele, la sua espressione dice tutto, è davvero pessimo. Sicura che la bevanda concentrata allo zenzero faccia bene in dolce attesa?