Alla festa per il figlio di Aurora Ramazzotti c’era tutta la famiglia allargata

E' Aurora Ramazzotti a mostrare le foto della festa per suo figlio: c'erano tutti i fratelli, Marica Pellegrinelli e gli altri

E’ con il tiro alla fune che Aurora Ramazzotti ha saputo che è in attesa di un maschietto. E dopo avere mostrato il cuoricino azzurro e qualche dettaglio della festa Aurora ha svelato che c’erano tutti, c’era tutta la sua famiglia allargata. Davvero c’erano tutti? Ovvia la presenza di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, della nonna Ineke, di tutti i fratelli di Aurora Ramazzotti. Si vedono le manine di Sole e Celeste alle prese con i nastrini rosa e celesti per partecipare ai vari giochi organizzati per scoprire se il bebè è maschio o femmina. In uno scatto tenerissimo c’è Gabrio Tullio, il figlio più piccolo di papà Eros, coccolato dalla sorella maggiore, Aurora. C’è ovviamente Raffaela Maria, la primogenita del cantante e di Marica Pellegrinelli, e c’è anche lei, la modella che ha sposato Eros e che anche dopo il divorzio resterà per sempre legata a lui.

Al gender reveal di Aurora e Goffredo c’era anche Tomaso Trussardi?

Una festa divertentissima con tanti giochi e così piena di emozioni da terminare in lacrime per la gioia, tutto organizzato da Sara Daniele, l’amica che Aury considera come una sorella. Tra le due un legame nato quando erano bambine grazie all’amicizia tra Eros Ramazzotti e Pino Daniele. Zia Sara non poteva mancare in questo momento così importante nella vita dell’amica del cuore.

C’erano davvero tutti, ovviamente anche i genitori e la sorella di Goffredo Cerza, tutti felici, tutti pronti a giocare e a scoprire che il bebè è un maschietto. C’era anche Tomaso Trussardi? Se nelle foto pubblicate da Aurora, quelle che anticipano il servizio fotografico che vedremo domani, si vedono tutti manca invece Tomaso.

“Avere la mia famiglia sgangherata tutta insieme, guardare i miei fratellini giocare, sentire la complicità con la famiglia di Goffredo, respirare la gioia dei miei amici. Davvero non saprei dirvi un momento della mia vita in cui io sia stata più felice. Una giornata perfetta. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a renderla tale”.