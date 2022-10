Antonella Clerici quando è nervosa fa una cosa che le ha insegnato Vittorio Garrone

C'è una cosa che Antonella Clerici fa sempre quando è nervosa. Funziona, passa tutto

Capita anche ad Antonella Clerici di essere nervosa, in tv la vediamo sempre allegra e pronta a gestire tutto con leggerezza ma i momenti complicati ci sono per tutti. Questa settimana è sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni pronta anche a fare qualche rivelazione sulla sua vita privata, anche sul come trascorre il tempo libero in famiglia, con sua figlia Malle, con il compagno, i cani. E’ Vittorio Garrone che le ha insegnato come mandare via le cose brutte della vita, come togliere le negatività, come fare andare via il nervosismo. Antonella Clerici racconta che c’è una cosa che il suo Vittorio le dice sempre, un metodo giusto che la fa stare subito meglio e che magari adesso anche altri potranno fare.

Antonella Clerici nell’orto per stare subito meglio

“Mi dice sempre: ‘Quando sei nervosa va nell’orto e strappa le erbacce. Togliendo quelle togli anche le cose brutte della vita, è terapeutico’” ed è vero, funziona, Antonella Clerici lo fa e si sente subito meglio. “Ho imparato una lezione preziosa da lui” ma con il suo compagno condivide molto, sa che è lui l’uomo della sua vita, il compagno con cui invecchierà, anche se non ci sarà un matrimonio.

Il fine settimana, nel suo caso lungo perché inizia dal venerdì, è tutto per la famiglia: “Nessuna uscita mondana, niente trucco e pettinature, solo famiglia e amici cari”. Il sabato porta sua figlia Maelle al maneggio, poi dedica anche del tempo all’esercizio fisico, meglio se lunghe passeggiate nel bosco. La domenica non ci sono pranzi eccessivi, meglio fare altro che stare in cucina e prepara toast con avocado per il pranzo, così poi hanno tutto il tempo per guardare un bel film sul divano e la sera si concedono una bella pizza. Questa è la sua felicità, quella della sua famiglia, ovviamente anche E’ sempre mezzogiorno e la sua squadra sono parte della felicità, delle soddisfazioni che sono tornate.