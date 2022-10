Antonella Clerici: “I genitori che danno ragione ai figli contro l’insegnante non hanno capito nulla”

Cosa dice Antonella Clerici nei litigi con sua figlia Maelle? Il grazie della conduttrice agli insegnanti

Antonella Clerici inizia la puntata di oggi 5 ottobre 2022 ringraziando gli insegnanti. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti e se per qualche genitore i tempi sono cambiati per la conduttrice sono proprio alcune mamme e papà che a volte sbagliano. Antonella Clerici con Maelle ha un unico metodo, che i professori in genere hanno sempre ragione. Non è mai lì pronta a coccolarla o darle ragione se quando torna a casa dalla scuola si lamenta magari di un insegnante. Ovvio che esistano le eccezioni ma la Clerici richiama l’attenzione sul ruolo di ognuno e sul quanto sia grave schierarsi dalla parte dei ragazzi contro i loro insegnanti, contro chi ha l’impegno quotidiano non solo di insegnare ma in parte di educare in collaborazione con la famiglia.

Antonella Clerici nei litigi con la figlia gli insegnanti hanno sempre ragione

“L’insegnante non è solo la persona che riempie i nostri ragazzi di nozioni ma che contribuisce al loro pensiero critico e soprattutto che in genere, quando è un bravo insegnante, deve renderli adulti consapevoli. L’insegnate è chi collabora anche con i genitori per l’educazione, quindi grazie a loro, che sono la forza dell’educazione dei nostri ragazzi e che li aiutano per quello che saranno domani”.

Un caro saluto a tutti gli insegnanti, un grazie a tutti e Antonella Clerici dà il via alla puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno ma poi fa un passo indietro perché ha la sua esperienza personale da raccontare, così simile a quella di tante altre mamme e papà.

“Io quando discuto con mia figlia gli insegnanti hanno sempre ragione, sempre. Perché quei genitori che difendono sempre i figli contro gli insegnanti dando ragione ai ragazzi non hanno capito niente. L’insegnante ha sempre ragione, tranne alcuni casi, io sono dalla loro parte”.