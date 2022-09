Antonella Clerici: dietro le quinte oggi c’era anche Vittorio Garrone

Vittorio Garrone era con Antonella Clerici nella puntata di oggi di E' sempre mezzogiorno e non sono mancate le parole d'amore

Antonella Clerici è sempre più social ma anche sempre più innamorata, non solo di Vittorio Garrone, c’è anche un altro grande amore nella sua vita, E’ sempre mezzogiorno. E’ il programma che si è cucita addosso e questa terza edizione è perfetta, in più Antonella Clerici lega i social alla trasmissione, propone ogni giorno prima della puntata un po’ del backstage, presenta qualcuno, mostra qualcosa. Oggi c’era anche Vittorio Garrone, era con la conduttrice dietro le quinte, è lui che l’ha accompagnata lungo il corridoio dal camerino al bosco. Sorridenti, abbracciati, felici e complici. Si suggeriscono le battute e arrivano le immancabili parole d’amore di Garrone alla sua compagna.

Una nuova dichiarazione d’amore di Vittorio Garrone ad Antonella Clerici

“Sei irresistibile, amore” le dice Vittorio poco prima dell’inizio. L’imprenditore che le ha cambiato la vita è sempre presente, quando può l’accompagna, la sorprende e le dedica parole d’amore, dichiarazioni importanti senza tempo e senza età. La loro storia d’amore insegna che l’amore può arrivare anche quando non si aspetta più, anche quando ci sono state troppe delusioni. La Clerici ha saputo riconoscerlo e ci ha creduto, ha cambiato vita per amore, per Vittorio Garrone ma l’ha fatto anche per sua figlia Maelle. Non si è sbagliata, ad Arquata Scrivia sono tutti più felici.

Niente matrimonio! A intervalli regolari il gossip continua a parlare di nozze per la conduttrice e il suo compagno e ogni volta Antonella deve smentire. E’ tutto così perfetto nella sua vita che non c’è bisogno di aggiungere altro e nella recente intervista al Corriere della Sera ha voluto ribadire ma con più fermezza per evitare altri annunci di nozze: “No, non mi sposo, e non mi sposerò mai, perché come dico sempre il matrimonio non mi porta bene e noi stiamo bene così. Sono convinta che lui è l’uomo con cui non solo invecchierò, ma che non lascerò mai”.